Adoption à l'ONU d'un Pacte mondial sur les réfugiés

Journal 17HTU (17.12.18)

Parmi les sujets au menu : un reportage dans les rues de Kinshasa où les candidats rivalisent d'affiches électorales pour convaincre les électeurs à six jours des scrutins jumelés, le cri de coeur d'un groupe de femmes au Togo qui demande le report des élections législatives prévues le 20 décembre et l'adoption à New York d'un pacte mondial sur les réfugiés rejeté par les Etats-Unis et la Hongrie.