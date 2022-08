60 ans de DW Afrique : retour sur les archives

Le 1er août 1962, la Deutsche Welle diffusait son tout premier programme en langue française. A l’époque, une speakerin camerounaise fait le déplacement exprès depuis Paris pour saluer les auditeurs.



60 ans d’existence, c’est aussi 60 ans d’actualité africaine, allemande et dans le reste du monde, couverts par nos équipes.

Vous entendrez les voix de Patrice Emery Lumumba, de Kwame Nkrumah, de Sékou Touré ou encore de Nelson Mandela.



Chaque lundi, vous retrouverez, pendant six semaines, une émission consacrée aux événements marquants de chaque décennie.

Et cette semaine, tous les jours, vous pourrez entendre, dans nos émissions de 7h TU et 17h TU, les voix qui font ou ont marqué notre programme, pour vous parler des coulisses de notre rédaction et du traitement de l'actualité.

Le week-end prochain, le Club de l’auditeur sera également dédié à ces 60 ans de liens forts avec nos auditeurs et internautes en Afrique. Et dans l’Arbre à palabres, nous discuterons du rôle d’une radio internationale au XXIè siècle. Et puis tout au long de la semaine, différentes surprises vous attendent.