Au Cameroun, la stratégie du silence de Paul Biya

Au Cameroun, le président Paul Biya et ses partisans soufflent sur sa quarantième bougie à la tête du pays ce 6 novembre. Mais la présence de plus en plus rare du chef de l’Etat, âgé de 89 ans, pousse les Camerounais à se demander si le président dirige encore le pays. Son pouvoir est fragilisé par la corruption, le clientélisme, les détournements de fonds publics et le conflit armé dans les régions anglophones du pays.

"Si on regarde la cacophonie qui nous est servie tous les jours, les batailles entre les barons de ce système, les détournements de fonds qui sont de plus en plus importants, oui, on peut dire que le président de la République ne gouverne pas", estime Léonel Loumou, conseiller stratégique et politique pour le cabinet Orin consulting group.

Il analyse ainsi la manière qu’a le président Paul Biya de diriger le Cameroun depuis quatre décennies. D’après lui, "on ne sent pas sa présence dans les décisions qui sont prises. Tout au contraire, on se rend compte qu'à posteriori, lorsqu'il essaye d'agir, c'est toujours soit pour corriger, pour réprimer, ou alors pour stopper totalement une initiative. Preuve qu'il n'était pas soit à la décision initiale, soit au suivi de l'opérationnalisation."

Ecoutez le reportage au Cameroun...

40 ans de divisions

Ce mutisme du président aurait affecté le bon fonctionnement du pays ces dernières années. Depuis juillet 2022, le pays fait face à une inflation de 6,8%, selon l'Institut national des statistiques, ce qui rend difficile le quotidien des populations.

Il faut ajouter à cela le conflit meurtrier qui dure depuis cinq ans dans les régions anglophones ainsi que l'insécurité dans le nord du pays. Les Camerounais restent donc divisés sur l'importance à accorder à ce 6 novembre.

Pour Angelo Toueli, commissaire aux comptes au PCRN, un parti de l'opposition, les 40 ans de pouvoir de Paul Biya n'ont contribué qu'à diviser les Camerounais. "J'aimerais savoir ce qu'il a apporté hier au pays si ce n'est que le cadenasser et se saisir de tous les pouvoirs", explique-t-il. "Malheureusement, on ne le voit jamais tenir des conseils ministériels pour essayer de mettre sur pied une dynamique de synergie de ses différents collaborateurs, pour être plus efficace dans la gouvernance. Il a réussi à mettre en opposition tous les acteurs du système de telle sorte qu'à la fin, c'est toujours lui qui a tous les pouvoirs."

Lors de la visite du président français Emmanuel Macron au Cameroun en juillet, Paul Biya était resté vague sur son avenir à la tête du pays

Préservation du pouvoir par le silence

Même si certains Camerounais pensent le contraire, Léonel Loumou assure que c'est une stratégie pour maintenir le peuple sous son contrôle. Selon le conseiller du cabinet Orin, "cela a toujours été son mode de fonctionnement. Le fait qu'il n'est pas présent, le fait qu'il a délégué sa signature à quelqu'un d'autre, ne veut pas forcément dire qu'il ne gouverne pas. Il est dans une autre logique stratégique de la gestion du pouvoir. Le président Paul Biya raisonne à 90% de manière politique. Même dans sa gouvernance, il pense d'abord à la préservation du pouvoir."

Si les partisans du président Biya notent les progrès enregistrés dans le pays depuis son arrivée au pouvoir, il semble toutefois qu'une part importante de la population désire tourner la page des 40 ans de Paul Biya.