Zelenski pide una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU

"Si esto continúa, los países confiarán únicamente en el poder de sus propias fuerzas para asegurar su seguridad y no en la ley internacional o las instituciones internacionales", dijo un visiblemente molesto Volodimir Zelenski al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al que instó a actuar "inmediatamente". El presidente de Ucrania reclamó este martes (05.04.2022) por videoconferncia la expulsión de Rusia o algún tipo de reforma que permita superar los vetos de Moscú y tomar medidas en respuesta a su invasión y detener la guerra.

"Si no hay otra alternativa, la siguiente opción es que se disuelvan", dijo Zelenski a los representantes de los quince países que forman el máximo órgano de decisión de Naciones Unidas. Zelenski denunció que el Consejo de Seguridad ha demostrado no ser efectivo en esta crisis y advirtió de que, si la ONU no actúa, ello supondrá el fin del orden internacional basado en normas. "¿Dónde está el Consejo de Seguridad? Es obvio que la institución clave del mundo para proteger la paz no puede funcionar de manera efectiva", cuestionó Zelenski. "Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para dar a la próxima generación una ONU eficaz. Ucrania necesita paz, Europa necesita paz y el mundo necesita paz", dijo.

Zelenski denunció que "cientos de miles" de ucranianos fueron enviados a Rusia por las tropas del Kremlin. Y volvió a hacer responsable al gobierno ruso de las supuestas atrocidades cometidas por las fuerzas rusas en Ucrania, tras haber visitado la localidad de Bucha, escenario de una presunta matanza de civiles. Según aseguró, "no hay un sólo crimen que (los rusos) no cometiesen" en esa población cercana a Kiev, donde Zelenski denunció que se asesinó a civiles "por placer".

"Cortaron extremidades y gargantas, violaron y mataron a mujeres delante de sus hijos. Les arrancaron la lengua solo porque el agresor no oyó lo que quería de ellos", relató sobre lo sufrido por los habitantes de Bucha. Zelenski comparó las acciones rusas con las de grupos terroristas como el Estado Islámico y acusó a Moscú de llevar a cabo una destrucción sistemática de Ucrania. "La masacre de Bucha es, desgraciadamente, sólo uno de los muchos ejemplos de lo que los ocupantes han estado haciendo", recalcó.

El embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, dijo que las fuerzas rusas no están avanzando más rápido en Ucrania porque tratan de "salvar al máximo número de civiles", e insistió en la cuestión de la "desnazificación". Además, sostuvo que las imágenes llegadas de las matanzas en Ucrania no prueban que hayan sido cometidas por los soldados rusos y atribuyó las atrocidades a "radicales ucranianos".

Zelenski acusó a las autoridades rusas de fabricar todo tipo de historias para tratar de tapar lo sucedido en lugares como Bucha, pero subrayó que su país tiene "pruebas concluyentes" y está facilitando el acceso de periodistas y observadores internacionales para que haya un análisis transparente. El líder ucraniano defendió que quien ordenase los ataques debe ser juzgado por "crímenes de guerra", para lo que planteó un proceso en un tribunal internacional.

lgc (efe/afp/dpa)