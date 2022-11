Zelenski ante la COP27: "no puede haber política climática efectiva sin paz"

El planeta "no puede permitirse ni un solo disparo", declaró el martes (08.11.2022) el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en un discurso videograbado que fue difundido en la cumbre de líderes de la COP27 que se celebra en Sharm el-Sheikh, Egipto. Para él, la invasión rusa de Ucrania ha distraído a los gobiernos del mundo de los esfuerzos para combatir el cambio climático y le ha impedido llevar a cabo "acciones colectivas".

"Esta guerra rusa ha provocado una crisis energética que ha obligado a docenas de países a reanudar la generación de energía a base de carbón para reducir los precios de la energía", continuó. "Para algunos el cambio climático es solo retórica, márketing, pero no una verdadera acción. Son los que impiden la aplicación de objetivos climáticos", declaró el presidente de Ucrania. "Son los que, en su oficina, se ríen de aquellos que luchan para salvar la vida del planeta, mientras que en público apoyan la acción por la naturaleza", explicó.

"Son los que lanzan guerras de agresión mientras que el planeta no puede permitirse ni un solo disparo, porque necesita una acción colectiva", insistió el jefe de Estado ucraniano en su mensaje, pronunciado en inglés. "No puede haber política climática eficaz sin paz en la Tierra, porque las naciones solamente piensan en protegerse a sí mismas de las amenazas que ha provocado en particular la agresión rusa", añadió, en alusión a las crisis alimentaria y energética. También el canciller alemán, Olaf Scholz, se refirió en su alocución ayer a la invasión rusa de Ucrania, así como el presidente francés, Emmanuel Macron.

Es la primera vez que Ucrania participa con un stand en las cumbres del clima, pero a diferencia de los demás, de gran colorido, el suyo es simplemente gris. "Es importante mostrar la situación en Ucrania", dijo hoy Svitlana Grynchuk, viceministra de Medio Ambiente del país. "También tratamos de pensar en... nuestro futuro neutral para el clima y respetuoso con el medio ambiente".

Zelenski denunció la destrucción de bosques ucranianos desde la invasión rusa a finales de febrero, y pidió al mundo que apoye la creación de una "plataforma mundial para evaluar el impacto de las acciones militares sobre el clima y el medio ambiente". Se espera que el ministro de Medio Ambiente de Ucrania, Ruslan Strilets, asista a la COP27 la próxima semana.

