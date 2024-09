Volkswagen: Alemania y Puebla, “dos mundos” distintos

En Alemania,Volkswagen ha sido noticia no sólo debido al juicio contra su exjefe Martin Winterkorn, por el escándalo de manipulación de la medición de emisiones contaminantes entre 2006 y 20015. Lo que mayor revuelo causó fueron los planes de reestructuración de la empresa para reducir costos, en el marco de los cuales no se descarta el cierre de plantas de producción en el país. Los sindicatos ya están en pie de batalla, sobre todo porque VW señaló que no podrá sostener el compromiso de no despedir personal hasta 2029.

Mientras los sindicalistas alemanes delinean estrategias para defender los empleos, al otro lado del Atlántico tiene lugar una pugna laboral muy diferente: los trabajadores de la planta de Volkswagen en Puebla rechazaron un preacuerdo que contemplaba un reajuste del 10,59 por ciento, con un 7 por ciento de incremento directo del sueldo y el resto en otras prestaciones. "No podemos dejar de expresar nuestra decepción por el hecho de que este esfuerzo financiero, que coloca a Volkswagen en los primeros lugares de la república en niveles de compensación, resulta insuficiente, sobre todo por el entorno desafiante para la industria automotriz y Grupo Volkswagen”, indicó la empresa en un comunicado, el 30 de agosto pasado.

Grandes diferencias

"Pareciera que estamos hablando de dos compañías distintas, la Volkswagen México y la Volkswagen Alemania”, dice a DW el profesor Juan Carlos Moreno Brid, de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Hace notar que "hay una situación muy boyante en Puebla y en Silao (Guanajuato), donde están las plantas en México. Es una compañía que en México está funcionando muy bien, curiosamente, a pesar de que a nivel mundial habían caído las acciones. Parecería como si estuviéramos hablando de dos mundos”.

A todas luces, en México no se manifiesta mayor preocupación por la crisis en la cuna de VW. Tampoco ha habido mayores repercusiones, por ahora, en Argentina, según Andrés Civetta, consultor de la empresa ABECB, y responsable del área de movilidad. "Las plantas de Brasil y de Argentina están funcionando, están abasteciendo con normalidad no solo a los mercados de estos dos países, sino también a los de la región. Entonces, al menos por el momento, nosotros no vemos un riesgo en la operación de Argentina, y tampoco de Brasil”, dice a DW.

VW en la crisis económica argentina

No obstante, VW Argentina no ha sido inmune a la crisis económica en el país sudamericano. "Este año, estamos teniendo una caída de la producción automotriz del orden de un 21 por ciento en general. El mercado argentino se ha visto muy golpeado por la realidad económica del país. Las ventas cayeron, en el primer trimestre del año, un 30 por ciento en el sector automotriz”, explica el experto de la consultora porteña. Pero prevé que la caída se atenuará y terminará siendo del 10 por ciento en este año.

Ante este telón de fondo, unos 300 trabajadores cesaron sus funciones en VW Argentina. La empresa habló de retiros voluntarios, pero algunos afirmaron haber sido despedidos. "Yo diría que, en este caso, estamos hablando de un proceso de ajuste, dentro de la caída de producción que tuvimos, pero no avistamos algo peor”, indica Civetta.

¿Una oportunidad para América Latina?

El experto destaca, en todo caso, que la situación en Alemania es muy diferente de la de América Latina. En eso coincide Moreno Brid. "En el caso de Volkswagen, no creo que del hecho de que estén cerrando plantas en Alemania tenga que derivarse que vayan a cerrar plantas en América Latina. Al contrario, este problema que tiene VW ya se veía venir, había problemas de rentabilidad, la competencia con China, la fallida transición a lo híbrido”, dice el profesor de economía de la UNAM.

Claro que reconoce que cuando en la central de una compañía tienen problemas de rentabilidad, siempre hay que poner atención. Sin embargo, cree que "para México, o para América Latina, lo que esta pasando en Volkswagen Alemania no necesariamente es una crisis, sino que es una oportunidad”. Y recuerda lo que ocurrió con la banca española durante la crisis bancaria: "Tenían graves problemas allá y América Latina fue la que sacó las papas del fuego”.

Importantes inversiones

En este sentido, recuerda que VW ya ha anunciado importantes inversiones en América Latina. Por ejemplo, en febrero de este año se informó de un segundo paquete de inversión de 942 millones de dólares para la planta de Puebla. "Se comprometieron a hacer una inversión enorme, para hacer la transición a los coches eléctricos, cosa que no les está funcionando allá en Alemania. Tenemos otra inversión en Silao, para unos nuevos motores”, destaca el economista mexicano.

También en Brasil hubo en agosto anuncios de inversiones por más de 2.300 millones de dólares para las plantas de Volskwagen en Sao Paulo. Algo que parecería confirmar la apuesta de la empresa por la región.

En Argentina, en cambio, hay un compás de espera. "Hoy por hoy, si la macroeconomía no está ordenada, es muy difícil que se vislumbre un proceso inversor. Pero si se ordena, hay condiciones para que eso suceda. Yo soy optimista, creo que Argentina tiene potencialidad para seguir produciendo, y sobre todo en el sector automotriz, que tiene una larga historia en el país”, afirma Civetta.

