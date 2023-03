Viaje de Lula a Pekín: por qué Brasil es importante para China

El presidente chino, Xi Jinping , espera la visita del presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva en Pekín, con la expectativa de profundizar lazos con otro aliado diplomático, tras su reciente viaje a Rusia.

El intercambio comercial de China con Brasil asciende actualmente a unos 150.000 millones de dólares anuales, y las exportaciones brasileñas a China alcanzaron los 89.000 millones de dólares en 2022. Se espera que la visita de Lula brinde mayor impulso a estas relaciones, en vista de que viaja con una comitiva de 240 empresarios.

"Brasil tiene muchos recursos interesantes para China, y la soja brasileña es un elemento importante” en materia de seguridad alimentaria, indica Margaret Myers, directora del Programa de Asia y América Latina del Diálogo Interamericano (IAD).

Otros analistas señalan que el viaje de Lula pretende ampliar aún más la inversión china en Brasil, sobre todo en el sector manufacturero. Según Evandro Menezes de Carvalho, profesor de derecho internacional, Brasil espera atraer a empresas chinas que puedan ayudar a fomentar el crecimiento en áreas como la automoción y la energía verde.

El negocio agrícola

El sector agrícola ocupará un lugar destacado en la agenda de la visita de cinco días de Lula, que viaja con 90 representantes de la industria agropecuaria.

Leland Lazarus, director adjunto de Seguridad Nacional de la Universidad Internacional de Florida (EE.UU.), señaló que Lula intentará encontrar un equilibrio entre la prioridad de promover el comercio y la inversión chinos y una postura dura frente a Pekín en cuestiones medioambientales.

"Lula no estará tan dispuesto a limitarse a jugar un papel secundario", dijo a DW. "Es probable que siga buscando formas de impulsar las exportaciones de carne de vacuno congelada, soja, mineral de hierro y petróleo crudo al enorme mercado chino y que, al mismo tiempo, pida a China hacer más para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”.

Preocupación por el predominio chino

Aunque Brasil espera mantener sus fuertes lazos económicos con China, el predominio de empresas chinas en diversos sectores brasileños preocupa a líderes del comercio y la industria de ese país.

En un artículo publicado recientemente por el think tank estadounidense Global Americans, Even Ellis, experto en estudios latinoamericanos del US Army War College, señalaba que las empresas chinas han invertido en Brasil sumas estimadas en unos 70.000 millones de dólares en las dos últimas décadas. Tienen proyectos en 23 de los 26 estados brasileños, en sectores que abarcan desde la minería, la agricultura, la industria y las telecomunicaciones, hasta las finanzas y la medicina.

El futuro de los BRICS

Aunque las cuestiones comerciales bilaterales dominarán el viaje de Lula, también hay importantes asuntos geopolíticos en la agenda.

Los dos países firmaron un plan de cooperación de diez años en 2012, después de que Pekín elevara a Brasil a la categoría de "socio estratégico integral." El ex vicepresidente chino Wang Qishan asisitió a la toma de posesión de Lula, a principios de este año, poniendo de relieve la importancia de la relación de Pekín con Brasilia.

Dado que ambos países pertenecen al grupo BRICS, algunos expertos esperan que Xi y Lula discutan sobre las perspectivas del conglomerado y la estrecha asociación de China con Rusia. Margaret Myers, por ejemplo, espera que la discusión también incluya, con un sentido pragmático, el tema de la guerra en Ucrania y sus implicaciones para la plataforma.

(ers/cp)