Viajar a Alemania en tiempos de COVID-19: preguntas y respuestas

Dentro de la Unión Europea, algunas aerolíneas han vuelto a operar y los turistas de ciertos países seleccionados pueden ingresar a Alemania. Pero la pandemia del coronavirus sigue presente, y la cuarentena se exige de formas distintas no solo dentro de Europa, sino incluso dentro de Alemania. Son tantas las regulaciones que a veces es fácil confundirse. Por eso no es de extrañar que hayamos recibido varias preguntas de nuestros lectores a través de nuestras plataformas en redes sociales. Estas son las dudas que más se repiten.

La lista de países desde los cuales se puede ingresar a Alemania cambia permanentemente. ¿Dónde puedo encontrar la información más reciente al respecto?

El Ministerio Federal del Interior de Alemania es el encargado de las regulaciones de ingreso al país. Los viajeros pueden encontrar información actual en este sitio, en inglés (https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html).

No hay restricciones de ingreso a Alemania para ciudadanos de la Unión Europea ni de los países de la zona Schengen. Turistas de otros estados pueden ingresar al país solo con una razón bien justificada. Actualmente, Alemania otorga ingreso libre a ciudadanos de Australia, Georgia, Canadá, Montenegro, Nueva Zelanda, Tailandia, Túnez y Uruguay.

¿En qué situaciones puedo ingresar a Alemania desde un país que está fuera de la lista arriba citada?

El Ministerio del Interior hizo una lista de las razones consideradas válidas para ingresar a Alemania sin problemas, que se pueden ver acá https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html#doc13797140bodyText3

¿Cómo puedo saber si debo ponerme en cuarentena después de ingresar a Alemania? ¿Dónde tendría que quedarme en caso de tener que hacer cuarentena? ¿Puedo evitar la cuarentena si presento un examen negativo de coronavirus?

En principio, solo quienes llegan a Alemania de países considerados de riesgo por el Instituto Robert Koch (ver acá: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html) deben ser puestos en cuarentena. Cualquiera que haya estado en un lugar de alto riesgo dos semanas antes de entrar a Alemania debe permanecer 14 días aislado. La lista de países se actualiza constantemente. Por ello, si está pensando viajar a Alemania, es importante que busque si su país de origen está en este listado.

La cuarentena se puede evitar si se presenta un examen de coronavirus negativo, que no debe tener más de 48 horas. El aeropuerto de Frankfurt ofrece test rápidos de PCR, que cuestan €139. En Múnich también se ofrecen estos exámenes, por €190. Los pasajeros en tránsito no son puestos en cuarentena en la medida que no tengan síntomas de COVID-19.

Si doy positivo y tengo que hacer cuarentena, ¿dónde debo alojar y quién paga eso?

Los resultados de los exámenes tomados en el aeropuerto son enviados a los teléfonos móviles de los viajeros dentro de unas horas. Si el resultado es positivo, las autoridades de salud son informadas de inmediato, y la cuarentena de 14 días es obligatoria. Serán ellos quienes darán las instrucciones concretas. Una violación de la cuarentena expone a multas de hasta €10.000. Aquellos que llegan de países riesgosos y no se hacen un examen, entran en cuarentena. La autoridad local de salud decidirá cuál es el lugar adecuado en caso de no tener su propio apartamento. Si hay que pagar un hotel o visitar al médico, esos gastos no los cubre el Estado alemán.

Antes de viajar a Alemania, asegúrese de tomar todos los resguardos y de averiguar toda la información necesaria para evitarse malos ratos.

Quiero ingresar a Alemania: ¿se hace diferencia entre el país desde el cual ingreso y el país del que soy ciudadano?

Depende de si usted tiene una visa o permiso de residencia en Alemania o algún país Schengen. Si es el caso, el lugar de residencia se antepone a la nacionalidad. Por ejemplo, un australiano con residencia en Nigeria quiere visitar Alemania. Australia es un país que está en la lista verde, pero como se trata de alguien que vive en Nigeria, no podrá ingresar a Alemania sin una razón válida.

Quiero entrar a Alemania desde un país considerado "de riesgo". ¿Seré devuelto a mi país en el aeropuerto?

Veamos un ejemplo. Si usted desea viajar desde Turquía a Alemania, necesita una buena razón para ello. Esta razón será revisada por la aerolínea y será ella la que autorice o no su viaje. Sin embargo, también existe el riesgo de que usted sea enviado de vuelta desde Alemania si las autoridades consideran que su razón para viajar no está justificada. En tal caso, es la aerolínea la que corre con los gastos.

Las aerolíneas han tomado una serie de medidas para asegurar un viaje sin complicaciones en tiempos de pandemia.

Los países de la UE han tomado medidas distintas para aceptar el ingreso desde terceros países. Por ejemplo, puede ser que me dejen entrar a Grecia, pero no a Alemania. ¿Puedo entonces entrar primero a Grecia y desde allí viajar a Alemania sin problemas?

Si usted consigue ingresar a Grecia, eso no significa que tendrá garantizado el acceso desde allí a Alemania, a no ser que tenga visa. Por ello, antes de planear un viaje, es importante saber exactamente cuáles son las regulaciones para entrar a Alemania. Si tiene dudas, contacte a la embajada de Alemania en su país.

Estoy en Alemania y contraje el coronavirus. ¿Qué hago?

Informe a las autoridades respectivas. Si presenta síntomas severos, llame a un médico o a la línea especial para el coronavirus (Tel. 116 117). Si tiene síntomas graves, llame a una ambulancia o vaya al hospital. Antes de iniciar su viaje, tome nota de contactos importantes, como datos de su embajada, por si llega a necesitarlos.

Estoy en Alemania, pero cerraron de nuevo las fronteras y no puedo volver a mi país. ¿Qué hago?

Contacte a la brevedad a su embajada. En principio, debería ser posible salir de Alemania y retornar a su hogar si usted no está enfermo o en cuarentena. Cómo y a qué costo dejará Alemania, dependerá de las condiciones de su reserva turística. Consulte con su operador o su aerolínea al respecto. Como medida de precaución, antes de salir de su país asegúrese de tener dinero suficiente, porque si el edificio donde usted aloja en Alemania es puesto en cuarentena, tendrá que quedarse allí hasta que las autoridades le permitan salir.

