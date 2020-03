Lo que debe saber si va a viajar en tiempos de coronavirus

En primer lugar, es aconsejable pedir información a las aerolíneas o proveedores de viajes. Podría ser que ya hubieran cancelado vuelos o conexiones.

¿Qué deben saber los pasajeros procedentes de Alemania?

La página de internet que hay que consultar en caso de viajar desde Alemania es la de la oficina de Exteriores. Allí se ofrecen indicaciones de seguridad sobre los riesgos existentes en determinadas zonas. En estos momentos, se desaconseja viajar a Italia si no es estrictamente necesario. Además, se informa de que, a partir del viernes, 13 de marzo de 2020 a las 23:59 (hora local de Washington), entra en vigor la prohibición para europeos de viajar a EE. UU.

Además, India ha declarado no válidas todas las visas expedidas hasta el 11 de marzo de 2020. Las visas de alemanes que ya se encuentran en India seguirán siendo válidas. Por otro lado, hay restricciones de viaje a Israel, Vietnam, Nepal, Bután, Uganda y Liberia, así como ciudades como Moscú y Macao, para pasajeros procedentes de Alemania. En la mayoría de los casos, deben guardar la debida cuarentena a su llegada. Otros muchos países, como Polonia y Chequia, aplican controles de entrada, como medición de la temperatura corporal. El ingreso podría incluso ser denegado.

Los pasajeros de Europa ¿tienen derecho a devoluciones de dinero e indemnizaciones?

En caso de que la cancelación provenga de la aerolínea o del proveedor de viajes, los clientes tienen derecho a que se les devuelva el dinero pagado. Pero si la aerolínea puede alegar circunstancias extraordinarias por el coronavirus, no hay lugar para reclamar indemnizaciones. Si el vuelo o el viaje no son cancelados por el proveedor, uno mismo puede anularlos sin tener que pagar nada, alegando también circunstancias extraordinarias. Ahí no solo cuentan las restricciones de viaje de cada país, sino también, si un viaje organizado se va a ver afectado porque, por ejemplo, las rutas turísticas principales o los monumentos van a estar cerrados. Alegar precaución o miedo al contagio no son justificaciones para anular el viaje.

¿Qué deben tener en cuenta los pasajeros de otros continentes?

Lo mejor es dirigirse a la página del Ministerio de Exteriores de los distintos países, y a las correspondientes embajadas, para saber si hay restricciones u otras circunstancias como, por ejemplo, cierre de monumentos.

¿Qué aconseja la OMS?

Las personas con patologías previas deben posponer o evitar viajar a regiones con alto riesgo de infección. Eso se aplica sobre todo a personas mayores que padecen enfermedades crónicas. Además, la OMS recomienda aplicar medidas de higiene preventivas, como el lavado de manos frecuente, toser y estornudar en un pañuelo de papel (y tirarlo inmediatamente) o en el antebrazo, y no tocarse el rostro con las manos.

¿Qué deben saber los viajeros que deseen volver a su país?

Cada país pone sus normas, así que lo mejor es informarse sobre la situación en la propia embajada. Por ejemplo, China comunicó el miércoles (11.03.2020), que cualquier ciudadano chino que desee regresar desde el extranjero deberá guardar una cuarentena de 14 días. En muchos países, las personas que regresan por barco o avión desde una zona de riesgo deben dar sus datos. Los pasajeros que llegan a Alemania, por ejemplo, deben rellenar un formulario dando información sobre su estado de salud, su lugar de estancia en los próximos 30 días, así como datos de personas de contacto. Así estarán localizables en caso de que un compañero de vuelo dé positivo al test de coronavirus.

