Vacunas contra el coronavirus: ¿puedo preguntar en el trabajo quién fue inoculado?

En Alemania, la campaña de inmunización ha comenzado con más lentitud que en algunos otros países. Muchas personas esperan ser inoculadas y parecen tener pocos escrúpulos al hablar sobre su estado de vacunación.

"En nuestro equipo, todos sabemos quién tuvo su cita de vacunación, cuándo y qué vacuna recibió", dijo a DW Thekla, que trabaja para una agencia de transportes en la ciudad de Bremen, en el norte de Alemania, añadiendo que aún no ha sido vacunada, pero ya tiene ambas citas, para la primera y la segunda dosis.

Esta mujer de 33 años no tiene ningún problema en compartir su propio estado de vacunación con sus compañeros de trabajo.

"En términos de privacidad, creo que está bien hacer la pregunta de si he sido vacunada o no", aclaró Thekla.

Muchos no regresarán a trabajar a estos pabellones llenos de gente. No contarán con la protección que se tiene al trabajar en casa.

La pandemia no triunfa sobre la confidencialidad médica

En Alemania, sin embargo, existen reglas muy claras sobre quién no puede preguntar. "Su jefe no tiene derecho a decirle que se vacune ni a preguntarle si ya ha recibido sus dosis de vacunas", dijo a DW el Dr. Wolfgang Panter, presidente de la Asociación de Médicos de Empresas Alemanas (VDBW, por su siglas en alemán).

Los superiores tampoco pueden preguntarle al médico de su empresa si los empleados ya han sido inoculados. El coronavirus puede haber provocado un estado de emergencia en todo el mundo, pero las leyes de privacidad básicas no han cambiado en Alemania.

"Todos los médicos, incluidos los de una empresa, deben respetar la confidencialidad médica", aseguró Panter. "La pandemia no invalida eso", añadió. Si no tiene ganas de compartir su estado de vacunación, "no está obligado a responder", señaló Panter.

El resultado de esas conversaciones depende en gran medida de la cultura empresarial, dijo el presidente de VDBW. Si los colegas se llevan bien y los superiores tienen un interés general en la vida de sus empleados, es probable que la mayoría de las personas sean francas sobre su estado de vacunación, o incluso compartan la celebración de la "curita en el brazo", quizá con una foto en el chat del grupo de trabajo.

Pero en los lugares de trabajo, donde los colegas son rivales y el jefe manda con mano de hierro, los empleados "probablemente retendrán la información", dijo Panter.

"Competición amistosa" por las vacunas

Doris, trabaja en una agencia de comunicación en Bruselas. El tema de las vacunas surge en el chat del grupo de trabajo y, en las raras ocasiones, cuando los colegas se reúnen en la oficina.

"Nuestra empresa no insiste en preguntar a la gente", dijo a DW, "pero todos lo mencionan por su cuenta".

La mayor parte de su equipo de 15 personas tiene entre 30 y 40 años, y ahora que en Bélgica vacunan a ese grupo etario ha habido una "competencia amistosa" entre sus colegas para ver quién se vacunará primero, dijo Doris. "Todo el mundo está muy emocionado de conseguir turnos de vacunación", dijo.

Trabajando junto a los escépticos de las vacunas

En la oficina de Sarah, el panorama es diferente. Trabaja para una empresa de construcción en una zona rural y conservadora del estado estadounidense de Wisconsin. De ocho empleados, solo Sarah y otra persona en la oficina han sido vacunadas.

Los otros empleados no planean vacunarse, porque "no confían en el gobierno ni en los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la agencia de protección de la salud de EE. UU.)", dijo Sarah a DW.

Los diferentes puntos de vista sobre la vacunación no se han convertido en hostilidad en el lugar de trabajo: "Aquí hablamos abiertamente sobre las vacunas", afirmó, agregando que no se siente incómoda trabajando junto a colegas sin vacunar.

¿Paga extra por una vacuna?

Empresas de todo el mundo están ofreciendo incentivos para que sus trabajadores se vacunen. En Alemania, los jefes podrían conceder un día de vacaciones adicional o pagos en efectivo para todos los que se vacunen. En abril, la cadena alemana de supermercados Edeka Nord anunció que los empleados con enfermedades de riesgo, obtendrían una tarjeta de regalo de 50 euros (unos 60 dólares) para usar en sus establecimientos por vacunarse.

En EE. UU., la cadena de supermercados Lidl anunció en enero que todos los empleados que se vacunen contra el COVID-19 recibirían un bono de 200 dólares (165 euros).

El presidente de VDBW, Panter, critica las bonificaciones: "Personalmente, me parece muy incorrecto crear incentivos como estos para algo que todos deberían decidir por sí mismos".

(rmr/cp)