“Un verdadero jefe de Estado debe unir al pueblo”

Los partidarios del gobierno se manifiestaron en Bogotá en apoyo del presidente colombiano Gustavo Petro y sus reformas. Imagen: Fernando Vergar/AP/picture alliance

Sindicatos salen a las calles en apoyo a reformas de Petro

Al presidente de Colombia lo respaldan los 11 millones que lo eligieron, y su mandato fue ratificado. Ha habido una elección legítima en la contienda de las urnas y se tiene que respetar. Colombia resuelve sus asuntos internos con el respaldo del pueblo que eligió a Petro.

Dianita Kazu Chan, Colombia

La gente no aprende. Apoyan a Petro, que con el tiempo arruinará a Colombia y a sus trabajadores.

Diego Castro

Fuerza Petro. No más golpes a gobiernos que fueron elegidos democráticamente. Lo mismo están haciendo en Ecuador, la fiscal Diana Salazar persigue a las autoridades que la están investigando.

Ivonne Gongora

Los sindicatos son los organismos más corruptos de América Latina, y son los que evitan el progreso de la región.

Pedro Ferreira

Da tristeza oír a un presidente que insta al odio. Un verdadero jefe de Estado debe generar tranquilidad, apoyo, soluciones para los problemas, combatir la violencia, unir al pueblo, generar trabajo, y dar el ejemplo. Pero no destruir.

María del Socorro González, Colombia

Yo no marcho ni a favor, ni en contra. Pero apoyo al presidente y ojalá se aclare todo. Hasta ahora no hay pruebas de nada, y las reformas se deben debatir y tienen que ser aprobadas. Tiene que ser a favor del pueblo y no de interés personal.

Jim Alexander

Nadie dijo que sería fácil. Siempre firmes hasta el final, el cambio no es fácil.

Javier Guzmán, Colombia

El presidente chino Xi Jinping (izquierda en la imagen) y su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel (imagen de archivo) Imagen: Ding Lin/AP/picture alliance

China instalará en Cuba una gran base para espiar a Estados Unidos, según medio

El pobre pueblo cubano pagará las consecuencias.

Carlos González, México

Una base militar rusa o china en Cuba es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, y pondría en peligro la integridad territorial de Cuba.

Cesar Alejandro Hernández González

Las paredes tienen oídos y ahora cámaras. En plena era del celular estamos constantemente registrando lo que ocurre a nuestro alrededor. Las potencias no necesitan tener enormes oficinas ni edificios llenos de espías con audífonos y grabadoras. Solo basta con hacer una minería de datos del Internet.

Alex de la Quinta, Chile

Estados Unidos tiene una base en Guantánamo que se mantiene por la fuerza y en contra de la ley y del pueblo. La República de Cuba se enfrenta a una crisis mundial post pandemia y un bloqueo que se ha fortalecido. Estados Unidos no quiere cambiar su política y no reconoce que, hasta la fecha, sus políticas han fracasado. Por qué no ven a la República de Cuba como un buen vecino y desarrollan relaciones para que los dos ganen, y así establecer una nueva era de relaciones internacionales.

Abdiel Llerena Martínez, Cuba

Estados Unidos tiene bases en todo el mundo. ¿Cuál es el problema?

Pablo Rodríguez

Ganar perdiendo: el amargo triunfo de Morena en el Estado de México

No entienden que la gente ya no los quiere por todo el abuso de poder y las grandes estafas que hicieron durante sus mandatos. Y aunque les duela, la gente ya no los va a votar. Pobreza, marginación, desempleo y corrupción es lo que sufre el pueblo de México.

Gustavo Angles

No hubo voto de castigo contra el PRI. Simplemente no votaron por su alianza y ese es el mayor triunfo.

Abdiel Pineda

Lástima que en México estén pasando por lo mismo que en Colombia. Definitivamente la corrupción está amañada en el poder. Y nosotros como pueblo, vemos la situación.

Katherin Sierra

¿Desea saber más sobre los temas que han generado estas opiniones? Use los enlaces a los títulos de los artículos que les hemos colocado arriba y compártalos con otros lectores. Su opinión nos interesa. ¡Escríbanos!

Si desea leer más opiniones sobre estos temas en Facebook, por favor, acceda a http://www.facebook.com/dw.espanol

Deutsche Welle no se hace responsable de las opiniones vertidas por los usuarios.

Deutsche Welle se reserva el derecho a modificar en parte o en su totalidad los mensajes enviados por los usuarios.