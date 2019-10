UE: sin respuesta consensuada ante ofensiva turca en Siria

Los líderes de la Unión Europea no han realizado declaraciones oficiales tras el inicio de la ofensiva militar turca en las áreas kurdas, en el noreste de Siria. Incluso horas después de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, hiciera realidad su amenaza y Estados Unidos retirara sus tropas, la jefa de política exterior de la UE, Federica Mogherini, no se pronunció al respecto. Lleva mucho tiempo elaborar una postura consensuada con los 28 estados de la UE.

Macron, solidario

Solo el presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió este miércoles (9.10.2019) con representantes de las milicias kurdas. Macron dijo que estaba "profundamente preocupado". Además, aseguró al portavoz del "Ejército Democrático Sirio" que Francia seguiría siendo solidaria con los kurdos. Francia y el Reino Unido quieren solicitar una sesión especial en el Consejo de Seguridad de la ONU. El próximo lunes, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE abordarán los últimos acontecimientos en Siria.

En los últimos ocho años, la UE ha intentado mitigar las consecuencias humanitarias de la guerra en Siria y trabajar junto a las Naciones Unidas para encontrar una solución política al conflicto. En el pasado, los europeos no estuvieron dispuestos a intervenir militarmente en ese país, para disgusto de Washington. Solo Francia y Gran Bretaña realizaron ataques aéreos contra la milicia terrorista del EI en Siria.

Federica Mogherini no se ha pronunciado aún sobre la ofensiva militar turca en el noreste de Siria.

"Sin política común de la UE"

La alta representante europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, señaló hace tiempo que la UE ha organizado tres conferencias para realizar donaciones a Siria y que se han gastado unos 11.000 millones de euros en ayuda humanitaria. Sin embargo, no se puede hablar de una política exterior verdaderamente conjunta, dice Jasmine El-Gamal, del grupo de expertos "Consejo Atlántico" en Bruselas. "Se necesitaría una política siria coherente y consistente por parte de la UE, pero que en realidad no existe. Siempre hablamos de lo que debe hacer la UE, pero si se observa a los Estados miembros, cada uno por separado, se puede comprobar que hay diferentes puntos de vista. Algunos son más combativos, otros solo quieren esperar. Es decir, no hay consenso sobre cómo lidiar con el régimen de Assad, y cada miembro de la UE tiene una opinión diferente sobre el tema de la repatriación de los combatientes del Estado Islámico o el trato a los refugiados", afirma.

Si los Estados más importantes no se ponen de acuerdo sobre hasta qué punto quieren involucrarse en Siria, se corre el peligro de que la voz de Europa carezca totalmente de importancia, según la experta.

El acuerdo con Turquía sobre refugiados tiene prioridad

El experto en política exterior de la fracción conservadora en el Parlamento Europeo, Michael Gahler, criticó en la radio alemana Deutschlandfunk que, durante años, los europeos se han mantenido al margen del conflicto en Siria. "Como resultado, ahora estamos lejos de poder influir con inmediatez", dijo Gahler. Incluso la influencia de la Unión Europea en Turquía, que oficialmente sigue siendo un país candidato a pertenecer a la UE, es muy limitada. Recep Tayyip Erdogan no ha reaccionado ante las advertencias de la UE para que no intervenga en el noreste sirio contra las milicias kurdas.

La UE necesita a Turquía para evitar que los refugiados crucen a Grecia. Así se acordó hace tres años. El presidente Erdogan sigue amenazando con enviar más refugiados a Europa si la UE no cumple con su parte financiera del acuerdo. El ministro del Interior alemán, Horst Seehofer (CSU), advirtió el lunes de una nueva oleada de refugiados, que podría llegar a la UE si sigue escalando la situación en Siria.

(rmr/er)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |