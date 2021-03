UE quiere retomar los viajes de forma segura con certificado sanitario

La presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, dijo este miércoles (17.03.2021) que espera que con el proyecto de certificado digital que presentó el Ejecutivo comunitario se puedan retomar los viajes de forma "segura” en la Unión Europea. El documento estará disponible en formato digital o en papel, y tendrá un código de barras para garantizar la seguridad y autenticidad.

"Queremos ayudar a los Estados miembros a restituir la libertad de movimientos de forma fiable”, dijo Von der Leyen durante la presentación del certificado en una rueda de prensa, que será formalmente llamado "Certificado Digital Verde”. Las autoridades esperan poder implementarlo a tiempo para salvar la temporada turística del verano boreal.

El certificado, que será gratuito, contendrá información sobre si una persona se ha vacunado, si tiene anticuerpos o una prueba PCR negativa, por lo que con estas tres alternativas Bruselas asegura que el documento -que estará en la lengua oficial del país emisor y en inglés- no discriminará a quienes no han tenido la opción de recibir el fármaco o han decidido no hacerlo por razones no médicas.

"No discriminará”

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, apuntó que el certificado "no será un requisito previo para ejercer el derecho a la libre circulación y no discriminará de ningún modo". Respecto a las vacunas, tendrá en cuenta las cuatro que ya fueron autorizadas para aplicación en la UE: las de BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson, aunque países del bloque podrían aceptar certificación emitida por otras vacunas.

La Comisión adoptó también un proyecto de normativa para emitir esos certificados a ciudadanos de terceros países que residan en la UE. "Por razones jurídicas, son necesarias propuestas separadas para los ciudadanos y los no ciudadanos de la UE", apuntó la Comisión, aunque señaló que "no existe diferencia de trato entre los ciudadanos y los no ciudadanos de la UE admisibles a efectos de los certificados".

El certificado sanitario será temporal, pues sólo estará en vigor hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declare el fin de la pandemia y, según dijo Reynders, Bruselas no propone su uso para otras actividades distintas a los viajes, como podrían ser la entrada a actos culturales o comercios.

DZC (EFE, AFP)