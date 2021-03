+ Coronavirus hoy: OMS recomienda seguir vacunando con AstraZeneca +

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés).

15.48 | Polonia anuncia confinamiento parcial por alza de contagios

Polonia iniciará un confinamiento parcial de tres semanas a partir del sábado, a causa del recrudecimiento de los contagios de SARS-CoV-2, informó el ministro de Sanidad, Adam Niedzielski. "Pedimos a los empleadores que permitan el teletrabajo lo máximo posible", declaró la autoridad a los reporteros. Las escuelas, centros comerciales, hoteles, piscinas y gimnasios permanecerán cerrados durante el periodo. (AFP)

15.35 | Cuba registra 727 nuevos contagios, segunda cifra más baja en marzo

Cuba reportó este miércoles (17.03.2021) 727 nuevos contagios de COVID-19, la segunda cifra más baja en lo que va de mes, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap) en su parte diario. El país acumula 63.725 positivos y 380 muertes, cuatro de ellas en la última jornada, y permanece inmerso desde enero en una tercera ola de contagios con un promedio diario de entre 700 y 900 casos. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, consideró hoy que el pronóstico "no es favorable" en el país y los contagios "no se corresponden" con los esfuerzos realizados. "En encuentro con científicos hablamos de nuevas medidas para disminuir la incidencia en próximos días", avanzó el mandatario en su cuenta de Twitter. (EFE)

14.48 | La OMS recomienda seguir vacunando contra el COVID con AstraZeneca

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó este miércoles (17.03.2021) que recomienda continuar las vacunaciones contra el COVID-19 con dosis de AstraZeneca pese a la suspensión ordenada en varios países europeos, ya que las ventajas de esta inmunización "son mayores que los riesgos". La agencia de Naciones Unidas subrayó en un comunicado que es común que se detecten efectos adversos en algunas personas tras recibir distintos tipos de vacunas, "lo que no necesariamente significa que éstos estén relacionados con la inmunización". También señaló que los episodios tromboembólicos detectados en algunos pacientes tras recibir la vacuna de AstraZeneca, que motivaron la suspensión de su uso en varios países europeos, "ocurren con frecuencia y son la tercera enfermedad cardiovascular más común". (EFE)

14.28 | La UE recomienda analizar las aguas residuales para el control del COVID-19

La Comisión Europea (CE) adoptó este miércoles (17.03.2021) la recomendación de efectuar análisis de las aguas residuales de los Estados miembros para lograr un control sobre el COVID-19 y sus variantes. La recomendación pide a los Veintisiete que establezcan sistemas de vigilancia de las aguas residuales y que garanticen el rápido suministro de los datos a las autoridades sanitarias competentes. Para garantizar la fiabilidad y que sea posible comparar los datos recopilados, deberán ponerse a disposición y utilizarse métodos comunes de muestreo, medición y análisis de datos, que serán recopilados en una plataforma europea de intercambio. (EFE)

13.41 | Mayoría de jefes en Reino Unido quieren exigir la vacuna para volver al trabajo

Más de la mitad de los jefes de empresa en el Reino Unido quieren poder exigir a sus empleados que se vacunen para volver al trabajo, según una encuesta difundida este miércoles (17.032021) por el Financial Times. Según el sondeo, realizado por el órgano colegial de los gestores (Chartered Management Institute) entre más de 1.000 directivos del país, casi la mitad de ellos creen que se debería restringir el acceso a la oficina a quienes no hayan querido vacunarse por razones no médicas. De acuerdo con ese mismo estudio, alrededor de un 60 por ciento de los responsables ya han decidido facilitar test de COVID-19 a sus empleados, y uno de cada cinco lo hará obligatorio para reincorporarse al trabajo. (EFE)

13.26 | La Unión Europea espera 360 millones de vacunas para el segundo trimestre

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este miércoles (17.03.2021) que la Unión Europea espera que durante el segundo trimestre de este año se distribuyan 360 millones de vacunas de los cuatro laboratorios cuyos fármacos están autorizados para su uso en la UE: BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson. Von der Leyen señaló que la UE espera recibir 200 millones de vacunas de BioNTech-Pfizer, 70 millones de AstraZeneca, 55 millones de Johnson & Johnson (la única de una sola dosis) y 35 millones de Moderna. (EFE)

La vacuna de Janssen.

13.20 | Comisión Europea amenaza con endurecer condiciones de exportación de vacunas anticovid

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, amenazó este miércoles (17.03.2021) con impulsar un endurecimiento de las condiciones para exportación de vacunas anticovid si no hay reciprocidad de parte de países productores. "Tenemos que asegurarnos que hay reciprocidad y proporcionalidad. Si la situación no cambia, tendremos que reflexionar sobre como hacer que las exportaciones a países productores de vacunas dependa de su nivel de apertura. (...) Todas las opciones están sobra le mesa", dijo Von der Leyen en Bruselas. (AFP)

13.15 | Certificado digital será gratis e informará sobre vacunas, PCR o anticuerpos

El certificado digital con el que la Comisión Europea pretende impulsar los viajes en la Unión Europea (UE) será gratuito, en formato digital o en papel y contendrá información sobre si una persona se ha vacunado, si tiene anticuerpos por haber superado el COVID-19 o una prueba PCR negativa. El Ejecutivo comunitario aseguró al presentar el documento que el hecho de estar vacunado no será un requisito para poder viajar, ya que los ciudadanos que no hayan tenido aún la oportunidad de hacerlo o se hayan negado podrán demostrar con una PCR o con un test de antígenos su condición sanitaria, por lo que todos los viajeros tendrán los mismos derechos. Según la propuesta de la CE, sólo se tendrán en cuenta las vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento, aunque los países de la UE podrán decidir si aceptan otros fármacos, como el ruso Sputnik V o el chino Sinopharm. (EFE)

13.04 | Seis países europeos insisten en quejas de reparto desigual de vacunas en UE

Los primeros ministros de Austria, Bulgaria, República Checa, Croacia, Eslovenia y Letonia compartieron este miércoles (17.03.2021) con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, su preocupación por posibles "brechas" en la distribución de las vacunas entre los Estados miembros después de que AstraZeneca se haya retrasado en las entregas prometidas. Fuentes europeas señalaron que los líderes de estos seis países mantuvieron esta mañana una reunión por videoconferencia con Michel para transmitirle su preocupación por estas "diferencias" en la distribución de la vacuna "después de que una compañía no haya cumplido con sus compromisos", en referencia a AstraZeneca. (EFE)

13.00 | Al Assad y su esposa se recuperan tras contagiarse de COVID-19

El presidente sirio, Bashar al Assad, y su mujer Asma se encuentran "en fase de recuperación" tras haber dado positivo por COVID-19 hace nueve días y a la espera de recibir la confirmación de que ya no tienen el coronavirus, informó este miércoles (17.03.2021) la Presidencia siria. "Han pasado nueve días desde que el presidente Al Assad y la señora Asma Al Assad se infectaron, pero los indicadores de laboratorio y radiológicos relacionados con su estado de salud están volviendo paulatinamente a sus valores normales", indicó la oficina presidencial en un escueto comunicado. (EFE)



12.40 | Expertos instan a acelerar la campaña de vacunación en Alemania

El consejo asesor económico del Gobierno alemán llamó este miércoles (17.03.2021) a acelerar la campaña de vacunación para poder cumplir el objetivo nacional de inmunizar para finales de septiembre al 70 por ciento de la población. En la rueda de prensa virtual que ofrecieron para presentar sus pronósticos para este año y el que viene, consideraron que la suspensión de la vacuna de AstraZeneca dificultará estos esfuerzos, pero no tendría por qué impedir que se alcancen a tiempo. La economista Veronika Grimm explicó que, según los modelos matemáticos, para cumplir el objetivo del Gobierno alemán la campaña de vacunación debería acelerarse cuanto antes hasta las 330.000 dosis diarias. Actualmente son más de 200.000 al día, pero la media desde que llegaron las primeras vacunas es de 125.000. La economista consideró que la vacunación es un "factor decisivo para la normalización económica" y recalcó que una "vacunación rápida es la mejor oportunidad para la recuperación". (EFE)

12.38 | La vacuna de Janssen podrá utilizarse en mujeres embarazadas y lactantes

La vacuna de la farmacéutica Janssen, que ha recibido una autorización de uso de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el contexto de la pandemia del SARS-CoV-2, podrá ser utilizada en mujeres embarazadas y lactantes, dijo este miércoles (17.03.2021) un grupo de expertos en inmunización. Se trata de la primera vacuna aprobada -sea por la OMS o por otras entidades reguladoras nacionales- que requiere una sola dosis para generar inmunidad. El grupo de científicos que ofrecen asesoría estratégica en inmunizaciones a la OMS (conocido como SAGE) indicó que la misma plataforma tecnológica utilizada para la vacuna de Janssen fue utilizada en el pasado para producir otras vacunas que se han mostrado seguras en mujeres embarazas y lactantes. (EFE)

12.07 | Los casos globales de SARS-CoV-2 aumentan por tercera semana consecutiva

Los casos globales de positivos por SARS-CoV-2 ascendieron un 10 por ciento durante la última semana, la tercera consecutiva de aumento en contagios, aunque la cantidad de muertes sigue descendiendo desde mediados de enero, cuando se alcanzó un pico de 95.000 decesos semanales. La pasada semana se registraron menos de 60.000 fallecimientos, una cifra que no era tan baja desde hace cuatro meses, a principios de noviembre. La gran mayoría de los más de tres millones de casos semanales se registraron en América y Europa, con aumentos en todas las regiones menos en África, donde la incidencia se mantuvo estable con respecto a la semana anterior. (EFE)

12.04 | Grecia registra un gran aumento de la carga viral en sus aguas residuales

Un estudio muestra un gran aumento de la presencia del SARS-CoV-2 en las aguas residuales de gran parte de Grecia, especialmente significativo en la isla de Creta y Atenas, mientras el Gobierno se plantea la salida gradual del confinamiento que lleva en vigor cuatro meses y medio. El estudio realizado por la Red Nacional de Epidemiología en Aguas Residuales muestra que durante la semana del 8 al 14 de marzo la carga viral en las aguas de la región capitalina de Ática, donde vive casi la mitad de la población del país, aumentó un 87 por ciento en comparación con la semana anterior. Estos estudios son una herramienta de detección temprana de las tendencias epidemiológicas y parecen confirmar que Grecia aún no ha alcanzado el pico de la actual ola de contagios de COVID-19. (EFE)

11.53 | Italia recomienda distancia de dos metros y cuarentena también para vacunados

Italia emitió nuevas recomendaciones para la población ante la propagación de las nuevas variantes del coronavirus, entre las que se encuentran la de aumentar la distancia física a dos metros y aplicar cuarentenas a los vacunados si han tenido contacto con una persona positiva, en un momento en el que la pandemia se recrudece en el país, con más de 20.000 contagios en las últimas 24 horas. Estas recomendaciones están contenidas en un nuevo informe elaborado por varios organismos sanitarios italianos, la Agencia Nacional del Fármaco y el Ministerio de Sanidad y en el que se lee: "Aunque el metro sigue siendo la distancia mínima, es recomendable aumentarla hasta dos metros, cuando sea posible y especialmente en todas las situaciones donde se puede quitar la mascarilla". (EFE)

11.31 | Palestinos reciben primera entrega de vacunas anticovid de mecanismo Covax

Los palestinos recibieron este miércoles (17.03.2021) su primera entrega de vacunas contra el SARS-CoV-2 del dispositivo Covax, destinado a regiones desfavorecidas, constató un periodista de la AFP en Cisjordania ocupada. Unas 60.000 dosis de vacunas BioNTech/Pfizer y AstraZeneca para los palestinos llegaron al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, según una fuente de seguridad israelí. La Autoridad Palestina, con sede en Ramala, Cisjordania, espera recibir unos dos millones de dosis encargadas a varios fabricantes, además de las dosis del programa Covax, respaldado por la ONU y creado para ayudar a las naciones menos ricas a adquirir vacunas. (AFP)

10.59 | Bulgaria reporta récord de hospitalizaciones

El número de pacientes con COVID-19 internados en los hospitales de Bulgaria alcanzó un nuevo récord al incrementarse en un 4,5 por ciento en las últimas 24 horas, hasta 7.600, según los datos publicados este miércoles (17.03.2021) por el Ministerio de Sanidad del país. Entre los hospitalizados, 612 (35 más que el martes) se encuentran en cuidados intensivos. Las infecciones activas ascienden a 47.173, lo que también es una marca inédita desde el primer brote de la pandemia hace cerca de un año en este país balcánico de 7 millones de habitantes, donde el COVID-19 es responsable ya de 11.579 fallecimientos, 107 de ellos en las últimas 24 horas. (EFE)

10.45 | España informa de una muerte y un segundo caso por trombosis tras vacuna

El Ministerio de Sanidad de España informó este miércoles (17.03.2021) de la muerte de una persona con un ictus isquémico, que recibió la vacuna de AstraZeneca en los últimos 16 días y de otro caso de trombosis que también había recibido la vacuna en ese periodo, con lo que España suma ya tres casos, el primero de los cuales se detectó el 15 de marzo. Estos tres casos ocurren, según recuerda Sanidad, en un contexto de 975.661 personas vacunas en España con AstraZeneca. "Se trata de tres casos de eventos trombóticos que, por sí mismos, aunque infrecuentes, pueden ocurrir en la población general. Los tres cuentan con la particularidad de que los eventos trombóticos se han asociado a una disminución del número de plaquetas en sangre", ha informado Sanidad en el comunicado. Las agencias reguladoras "están recabando información y llevando a cabo una investigación exhaustiva" para saber si, además de existir una relación temporal con la administración de la vacuna, hay una posible relación causal. (EFE)

09.58 | Rusia registra la cifra más baja de contagios en casi seis meses

Rusia sumó este miércoles (17.03.2021) 8.998 nuevos casos de SARS-CoV-2, la cifra más baja desde finales de septiembre pasado, de acuerdo con el centro operativo de lucha contra el coronavirus. "Durante la última jornada fueron detectados 8.998 casos en 85 regiones del país, entre ellos 1.018 personas (el 11,3 por ciento) sin síntomas clínicos", informó el gabinete de crisis que gestiona la emergencia sanitaria en este país. Se trata de la cifra más baja de contagios desde finales de septiembre, cuando Rusia por primera vez comenzó a contabilizar más de 8.000 casos diarios, que llegaron a casi 30.000 a finales de diciembre. Durante las últimas 24 horas, en el país fallecieron 427 personas, con lo que el número de decesos ascendió a 93.364 personas. (EFE)

09.43 | La pandemia aumentó la mortalidad infantil en países de Asia

La pandemia del coronavirus provocó indirectamente un aumento de la mortalidad infantil en el sudeste asiático, donde en el año 2020 se registraron 228.000 decesos de niños más con relación a 2019, afirmó un informe de la ONU difundido este miércoles (17.03.2021). El estudio registró también 11.000 defunciones maternas más en 2020 con relación al año anterior, y señala como principal causa las "reducciones drásticas del acceso y del recurso a los servicios de salud pública esenciales" debido a la pandemia en India, Pakistán, Nepal, Bangladesh, Afganistán y Sri Lanka, donde viven en total 1.800 millones de personas. "La disminución de estos servicios esenciales tuvo un impacto devastador en la salud y la nutrición de las familias más pobres", dijo George Laryea-Adjei, director regional de Unicef. (AFP)

08.18 | Mueren tres pacientes con COVID-19 tras un incendio en un hospital de Bangladesh

Al menos tres pacientes de coronavirus en estado grave murieron este miércoles (17.03.2021) mientras eran evacuados tras producirse un incendio en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para enfermos de COVID-19 en un hospital de Bangladesh. El incendio comenzó hacia las 8.10 horas en la tercera planta del Hospital Universitario de Dacca. Aún se desconocen las causas del siniestro. El subdirector del hospital, Alauddin Al Azad, reveló que tres de los pacientes de coronavirus en la UCI murieron mientras eran evacuados. "Ninguno de ellos sufrió quemaduras, pero murieron cuando los trasladaban al encontrarse ya en estado crítico", explicó Azad, que añadió que sospechan que el incendio pudo producirse por un cortocircuito. (EFE)

DZC