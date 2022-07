UE debe apoyar con firmeza a Taiwan, dice Vicepresidenta del Parlamento Europeo

La vicepresidenta del Parlamento Europeo Nicola Beer arribó este martes (19.07.2022) en visita oficial a Taiwán, cuyas "democracia y libertad son un modelo para el mundo chino", según declaró a su llegada a la isla, informó la agencia oficial de noticias CNA.

Beer, que fue recibida en el aeropuerto por el viceministro taiwanés de Asuntos Exteriores, Tien Chung-kwang, permanecerá en la isla hasta el jueves.

La alemana, una de los catorce vicepresidentes del Parlamento Europeo, aseguró que Europa y Taiwán "son una familia en el campo de la libertad democrática" y que ahora "es el momento de ponerse del lado" de la isla, al tiempo que proclamaba que "Taiwán no será el próximo Hong Kong".

Beer dijo a periodistas que "este es el momento de estar firmemente del lado de Taiwán", tras indicar que Europa y la isla integran una "familia de democracias".

"No cerraremos los ojos a las amenazas chinas a Taiwán. Europa llegó tarde a Hong Kong, no legaremos tarde a Taiwán", agregó en referencia al desmantelamiento del movimiento prodemocracia de Hong Kong. "No hay espacio para la agresión china a la democrática Taiwán. Por el momento vemos guerra en Europa, no queremos ver guerra en Asia", agregó.

Taiwán, de 23 millones de habitantes, vive bajo el temor constante de una invasión de la autoritaria China, que reclama la soberanía de la isla de gobierno autónomo y ha prometido tomarla. La invasión rusa de Ucrania ha profundizado los temores en Taiwán y entre sus aliados occidentales de que Pekín podría hacer lo mismo.

Beer, una abogada e integrante del liberal Partido Libre Democrático de Alemania, tiene previsto reunirse con la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen y otros altos cargos durante su visita de tres días.

(afp, efe)