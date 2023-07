UE-CELAC: mucho ruido, muchas resoluciones

"Como cubano que soy, vengo a recordar que se cumplen dos años del estallido y que sigue habiendo más de 1.000 presos políticos. Vengo en representación de mí mismo, exiliado en Francia desde 2017”, decía a DW en las afueras del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Joan Manuel Álvarez Aguilar.

Esta semana se votaba una resolución cuestionando el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación que Bruselas tiene con La Habana desde 2017. La falta de libertades cívicas, la represión, los presos políticos son la base para afirmar que, por no cumplir con la cláusula de respeto a los derechos humano, el acuerdo podría ser suspendido. Por ese motivo viajó de Burdeos a Estrasburgo Álvarez Aguilar. Bajo un sol de justicia, pasó tres días en el exterior del recinto, con su cartel y su bandera. "Deben dejar de otorgar fondos al gobierno cubano, eso le da oxígeno”, afirma Álvarez Aguilar, ex profesor de inglés. Hace más de diez años fue separado del cuerpo docente por negarse a hacer repetir a los niños lemas como "Seremos como el Che”. E insiste: "Hay que desmentir que somos una isla feliz. Los que están ahí adentro deben saberlo”.

El Parlamento Europeo lo sabe. Por eso las seis resoluciones sobre cuba que ha aprobado desde que comenzó esta legislatura en 2019. Cabe resaltar que las llamadas resoluciones de urgencia no dejan fríos a los gobiernos aludidos que, no pocas veces, tienen reacciones airadas. No obstante, aparte de hacer presión política y de lanzar recomendaciones a la Comisión Europea (la administración comunitaria) y al Consejo (los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países) no tienen ningún carácter vinculante. Por ello, hay quien opina que no sirven para nada, que son "tigres sin dientes”. ¿Es así?

"Esas resoluciones refuerzan el planteamiento de la Unión Europea sobre los derechos humanos y hay que entenderlas en el espacio más amplio de relaciones políticas”, explica a DW Jorge Balbis, coordinador del Foro Ciudadano para las Relaciones UE-CELAC. "La falta de respuestas directas de los responsables de las relaciones internacionales de la UE se explica con la búsqueda del equilibrio y de lograr avanzar sin romper los puentes”, sigue Balbis.

"Por otro lado, es un instrumento que ayuda a otros defensores de derechos humanos, a otros exiliados políticos. ¿Cuánta gente de carne y hueso está en la misma situación e incluso peor, en cuántos otros países sobre los que no hay resolución?”, afirma Balbis. "Además hay que entender que ese documento será base del diálogo que habrá en noviembre entre Cuba y la UE sobre derechos humanos”, subraya.

"Con tiranos no se dialoga”

"Dialogar con reconocidos dictadores, con tiranos investigados por crímenes de lesa humanidad, en primer lugar, sólo sirve para darles credibilidad, de que son fiables, si no ¿para qué dialogar?”, dice a DW por su parte Patricia Betancourt, integrante del flamante Consejo Político Internacional de María Corina Machado. "Invertir dinero de los contribuyentes europeos en prácticas basadas en que estos dictadores actúan de buena fe y cumplirán sus compromisos es, cuando menos, ingenuo”, afirma Betancourt, que lleva muchos años en Bruselas como activista contra el gobierno de Venezuela.

En esta semana se aprobó en la Eurocámara (495 votos a favor, 25 en contra, 43 abstenciones) una resolución amonestando al gobierno de Caracas porque ha inhabilitado políticamente, por 15 años, a la líder opositora María Corina Machado para presentarse a elecciones. Con el apoyo obtenido, Betancourt se siente esperanzada.

Cabe recordar que, entre Bruselas y Caracas, al desconocimiento de las elecciones de noviembre de 2021 siguió el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente. Después el vacío. Luego, a las elecciones regionales, convocadas por el gobierno de Nicolás Maduro, la Unión Europea envió su Misión de Observación Electoral (MOE).

Después de una estadía de larga duración en el país, la MOE analizó el sistema electoral de Venezuela. Su informe, con 23 recomendaciones, forma parte del diálogo entre oposición y gobierno para la convocatoria a elecciones creíbles y transparentes. Una de las recomendaciones era, precisamente, que las "inhabilitaciones” debían dejar de existir. Es decir, ¿las MOE tampoco sirven para nada?

"Las MOE cumplen una función importantísima: la de trasladar a los ciudadanos de los países donde hacen presencia, la sensación de que no están solos, en manos de organismos locales. Que darán fe de irregularidades y, así, contarán con respaldo internacional a la hora de presentar sus denuncias. Las MOE deben existir”, afirma la activista venezolana.

El caso de las elecciones en Guatemala, observadas por la OEA y por la MOE de la Unión Europea es el ejemplo más reciente: en el tira y afloja de los partidos que perdieron y que hubieran preferido anular la primera vuelta, que los observadores europeos reafirmaran la transparencia de la jornada electoral ha fortalecido, por lo menos hasta el momento, el respeto a los resultados. Con todo, las recomendaciones no siempre se implementan. ¿Son los informes de la MOE papel mojado?

"De ninguna manera”, responde Balbis. "Ante el descrédito de la OEA, que en muchos países se ve como un instrumento del imperialismo norteamericano y poco más, ante la opinión pública de América Latina y el Caribe, la MOE de la UE es la única confiable”, afirma.

Son muchos los países que invitan a la MOE de la UE, y ésta envía sus misiones -unas más grandes y prolongadas que otras- a donde la diplomacia europea estima que su presencia es más valiosa y decisiva. Pero, para que sea invitada, Bruselas debe mantener relaciones con el gobierno en cuestión. Y la serpiente se muerde la cola.

A este respecto procede recordar una cosa más: previa a la MOE a Venezuela, un viaje de diplomáticos europeos para sondear el terreno fue tomado, y utilizado políticamente, como intento de Bruselas de "blanquear al régimen dictatorial”. Luego, cuando el informe de la MOE nutrió los diálogos en México se atenuó el tono.

Así las cosas, según el Latinobarómetro, Europa es un referente en temas de democracia, derechos humanos y medio ambiente. "No hay que olvidar que en todo acuerdo de la UE con países terceros hay una cláusula democrática. Aunque su aplicación sea inoperante, si no existiesen no tendríamos de dónde agarrarnos”, añade Balbis. No obstante, su implementación, no solo en el caso de Cuba y Venezuela, brilla por su ausencia. "Debemos esgrimir esas resoluciones, debemos utilizar los instrumentos que tenemos. Hay un capital para aprovechar. Por desconocimiento, no se obliga a su implementación”, opina. Y concluye: "Las resoluciones, las declaraciones, la cláusula de derechos humanos son instrumentos para exigir coherencia, para que los carteles de los exiliados cubanos no sigan delante del Parlamento Europeo sin gran repercusión”.

(ers)