Turquía: Policía impide marcha del Orgullo en Estambul

La Policía impidió este domingo (1.07.2018) con un gran despliegue la marcha del Orgullo en Estambul. Los organizadores intentaron llevarla a cabo, pese a que no contaban con la autorización de las autoridades. La Policía acordonó el área en torno a la conocida calle comercial de Istiklal y la plaza Taksim para impedir el desfile. Según testigos, también utilizó gas lacrimógeno y balas de goma. Los organizadores denunciaron detenciones, pero no precisaron el número de afectados. Numerosos activistas se congregaron en una calle lateral a Istiklal. Los manifestantes gritaban lemas como "¡Juntos contra el fascismo!" o "No obedecemos, no callamos, no tenemos miedo". En un comunicado acusaron al gobernador de Estambul de discriminación.

Pese a que la gobernación no anunció oficialmente la prohibición de la marcha, los organizadores y activistas dijeron haber recibido una respuesta por escrito indicando que se les denegaba el permiso para la décimosexta edición de su desfile. Alegaban, como en otras ocasiones, preocupaciones de seguridad, lo que los organizadores calificaron de "ridículo". Las vías de acceso a la zona fueron también bloqueadas con cañones de agua acorazados y autobuses de la policía. Los funcionarios están registrando allí a los viandantes.

Tras reeleción de Erdogan

La comunidad LGTBI y sus seguidores quieren luchar contra la "violencia y discriminación", señalaron en su Facebook. "Las reuniones y desfiles públicos son un derecho reconocido por las leyes nacionales e internacionales que el gobernador de Estambul debe cumplir", señaló la organización Amnistía Internacional. "Vamos a leer nuestro comunicado en todas las calles de la plaza Taksim. Acostúmbrese. ¡Estamos aquí!", escribieron en Twitter. "Estamos decididos a superar las barreras, no vamos a ninguna parte", añaden.

Al mismo tiempo recordaron a la sociedad que, sin ellos, "la lucha contra el régimen de un solo hombre no tendrá éxito". El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ganó la semana pasada unas elecciones clave para instaurar su sistema presidencialista. La última vez que se permitió la marcha del Orgullo en Estambul fue en 2014. Desde entonces está prohibida alegando cuestiones de seguridad por parte de las autoridades. El año pasado la policía utilizó gas lacrimógeno para dispersar a quienes intentaron manifestarse. Turquía, de mayoría musulmana, es uno de los pocos países de la región donde la homosexualidad no es ilegal, pero en los últimos años se han registrado allí crecientes ataques contra homosexuales y los activistas denuncian discriminación.

MS (dpa/efe)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |