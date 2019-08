Trump sube el tono en su disputa con Dinamarca por Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a Dinamarca y a la cancelación de su viaje al país escandinavo este miércoles (21.08.2019), cuando –visiblemente contrariado– explicó que la decisión fue su respuesta al tono "desagradable” que habría usado la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, al referirse al interés del magnate inmobiliario de comprar la isla de Groenlandia.

"Creo que el comunicado de la primera ministra es desagradable”, dijo el mandatario. "Ella podría haber dicho: ‘no, preferimos no hacerlo'”, señaló. "No fue una forma elegante de hacerlo, ella no se dirige a mí, está hablando a Estados Unidos de América. No se habla de esa manera a Estados Unidos”, advirtió el mandatario, que había agendado una visita a Dinamarca en el contexto de un viaje a Europa.

Frederiksen había dicho que la propuesta de comprar Groenlandia era "absurda”, asegurando además que Copenhague carece de poder para vender Groenlandia, que cuenta con un alto grado de autonomía. Este miércoles, en un intento por rebajar la tensión, la primera ministra sostuvo que estaba "contrariada y sorprendida” por la cancelación de la visita, pero recalcó que las relaciones entre ambos países "no están en crisis”.

El rol del calentamiento global

Este mismo miércoles el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, y el ministro danés de Relaciones Exteriores, Jeppe Kofod, intentaron calmar la situación, tras una conversación telefónica. "Estados Unidos y Dinamarca son amigos cercanos y aliado”, tuiteó Kofod, mientras que durante su conversación con el canciller nórdico, Pompeo destacó "el refuerzo de la cooperación con Reino Unido y Dinamarca en el Ártico, incluida Groenlandia”.

Groenlandia es una gigantesca isla ártica rica en recursos naturales (petróleo, gas, oro, diamantes, uranio, zinc y plomo), y el calentamiento global, que abre nuevas rutas marítimas entre el Pacífico y el Atlántico así como entre Europa y Asia ante el derretimiento de los hielos, alimenta la codicia para controlar este territorio, particularmente de Estados Unidos, China y Rusia.

DZC (AFP, Reuters, dpa)

