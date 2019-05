Trump ofrece nuevo deshielo a Cuba si se retira de Venezuela

"Con el movimiento correcto, a Cuba le podría ir muy bien, podríamos hacer una apertura", afirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, este miércoles (01.05.2019) en una entrevista con la cadena Fox Business, en la que también advirtió que Estados Unidos endurecerá su posición contra la isla "si no salen de Venezuela". Trump aseguró que a Cuba le espera un "embargo muy duro" si sigue apoyando al presidente venezolano Nicolás Maduro y dijo que su aplicación "dependerá de lo que pase". El presidente reiteró así su amenaza expresada por primera vez este martes de recrudecer el embargo a Cuba e imponer sanciones "del mayor nivel".

"Si las Tropas y Milicias Cubanas no cesan inmediatamente sus operaciones militares y de otro tipo con el objetivo de causar muerte y destrucción a la Constitución de Venezuela, se impondrá a la isla de Cuba un embargo completo, junto con sanciones del mayor nivel", dijo Trump.

Respuesta cubana

Inquirido por la prensa estadounidense, el director general de Asuntos Estadounidenses del Gobierno Cubano, Carlos Fernandez de Cossio, negó que Cuba tenga desplegados más de 20.000 efectivos en Venezuela, como sostiene Estados Unidos, pero dijo que su país se reserva el derecho a mantener cooperación militar y de inteligencia con el régimen de Nicolás Maduro.

"No hay tropas", dijo en inglés a preguntas de AP. "Cuba no participa ni en operaciones militares ni de seguridad en Venezuela", insistió. Aunque admitió que desconoce si se coopera en operaciones de inteligencia. "No tengo esa información", dijo, pero defendió que toda cooperación militar o de inteligencia sería "totalmente legítima".

Y admitió también que hay 20.000 trabajadores sanitarios cubanos en Venezuela. Sin embargo, recordó que "Los Estados Unidos tienen más de 800.000 estadounidenses estacionados en entre 600 y 700 bases militares desplegadas por todo el mundo". "Todos los países de nuestra región mantiene cooperación militar o de inteligencia entre sí y la tenemos con muchos países", dijo Cossio, insistiendo en que "es un derecho soberano de Cuba y Venezuela el hacerlo".

Maduro, un "tipo duro" envuelto en "rumores"

Trump calificó en la misma entrevista al presidente venezolano como un "tipo duro" y también dijo que lo que afirmó ayer su secretario de Estado, Mike Pompeo, de que Maduro estaba listo para abandonar el país pero que Moscú lo impidió, son "rumores". "Si ese es el caso no es aceptable. Escuchas todo tipo de rumores, escuchas rumores sobre Rusia, muchos sobre Cuba", dijo el presidente.

