Trump inaugura campaña para su reelección

Este martes (18.6.2019), el mandatario estadounidense, Donald Trump, inauguró oficialmente su campaña para la reelección en los comicios presidenciales de 2020. Su lanzamiento tuvo lugar en el Amway Center de Orlando, Florida, un estado decisivo en materia electoral, ante miles de seguidores. Al mismo tiempo, la prensa nacional citaba los resultados de una encuesta realizada por la Universidad de Quinnipiac según la cual seis posibles rivales demócratas le llevan la delantera a Trump en términos de popularidad.

El sondeo, efectuado entre habitantes de Florida en edad de votar, refleja que, en una eventual carrera entre Trump y el exvicepresidente Joe Biden, el republicano obtendría el 41 por ciento de los votos y su adversario demócrata, el 50 por ciento. El otro gran favorito entre los demócratas, el senador por Vermont Bernie Sanders, recibiría el 42 por ciento de los votos en Florida si se enfrentara a Trump en las urnas. La senadora por Massachusetts Elizabeth Warren aventaja a Trump por 4 puntos porcentuales (47 – 43 por ciento).

Un simpatizante de Trump alza una pancarta que reza: "Cuatro años más"

Fuertes contendores

La senadora por California Kamala Harris suma un punto más (45 – 44 por ciento); esa es la misma diferencia que le sacan el excongresista por Texas Beto O'Rourke (45 – 44 por ciento) y el alcalde de la ciudad de South Bend (Indiana) South Bend Mayor Pete Buttigieg (44 – 43 por ciento). Entre los habitantes de Florida de origen latinoamericano, el 57 por ciento dijo que votaría por Biden; entre los votantes negros de ese estado, la diferencia es abismal a favor del demócrata: 91 – 3 por ciento).

La encuesta de Quinnipiac fue realizada a 1.279 votantes de Florida entre los días 12 y 17 de junio, y presenta un margen de error de unos 3,3 puntos porcentuales. Los resultados de ese sondeo son similares a los de otra encuesta realizada en mayo por la Florida Atlantic University, según los cuales, entre los demócratas de Florida, Biden posee una amplia ventaja respecto a otros veinte aspirantes de ese partido, al sumar el 39 por ciento de intención de voto; Biden es seguido por Warren y Sanders, ambos con el 12 por ciento.

El lanzamiento de su campaña presidencial tuvo lugar en el Amway Center de Orlando, Florida.

Trump pierde apoyo en Florida

Por si fuera poco, el diario "The Orlando Sentinel”, el más influyente de Florida, ha anunciado que no apoyará la reelección de Donald Trump en las elecciones de 2020. "Algunos lectores se preguntarán cómo podemos distanciarnos de un candidato faltando tanto tiempo para la celebración de una elección y antes de conocer la identidad de su oponente. La respuesta es que no tiene sentido fingir que recomendaríamos que los lectores voten por Trump”, señaló el editorial del periódico publicado este martes (18.6.2019).

A excepción del año 1964, "The Orlando Sentinel” siempre respaldó a candidatos republicanos entre 1952 y 2004. "Después de dos años y medio hemos visto suficiente. Suficiente ya del caos, la división, los insultos de patio de escuela, las ínfulas, la corrupción y, especialmente, las mentiras”, agrega el periódico, citando una base de datos del diario "The Washington Post”, que da cuenta de más de 10.000 mentiras y declaraciones engañosas hechas por Trump desde que asumió la Presidencia.

Coincidiendo con el lanzamiento de su campaña presidencial, Trump anunció este 18 de junio que la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportaría a "millones de extranjeros ilegales” a partir de la próxima semana, atizando aún más un debate que divide al país y provocando el rechazo de los demócratas, que lo acusaron de sembrar el miedo antes de lanzar este martes su campaña para la reelección. Trump agregó que "Guatemala se está preparando para firmar un acuerdo de tercer país seguro”; eso implica que el país centroamericano está dispuesto a acoger a los demandantes de asilo guatemaltecos y evitar que hagan sus peticiones de asilo en Estados Unidos.

