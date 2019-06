“The New York Times” se defiende de Trump

"The New York Times” tachó de "peligrosa” la acusación hecha por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, horas después de que el diario publicara un reportaje sobre las intrusiones cibernéticas del gigante norteamericano en la red energética rusa. El sábado pasado (15.6.2019), el "hombre fuerte” de la Casa Blanca dijo que el periódico había incurrido en un "virtual acto de traición”a la patria al alegar que el número de incursiones digitales estadounidenses en Rusia estaba creciendo. Trump negó que la información fuera cierta, subrayó que "The New York Times” era un medio "corrupto” y repitió una frase que ya había hecho sonar la alarma en el pasado: los periodistas son "enemigos de la gente”.

El reportaje en cuestión surge después de una investigación realizada por el fiscal especial estadounidense Robert Mueller sobre la supuesta intervención informática de la agencia de inteligencia GRU de Rusia, y la manipulación de redes sociales por parte de la agencia de investigación de Internet rusa con miras a beneficiar la campaña electoral de Trump en 2016. "The New York Times” se ha defendido arguyendo que los autores de su informe les describieron su contenido a funcionarios del Gobierno, antiguos y activos, antes de que el texto fuera impreso y ninguno de ellos dijo que el material comprometiera la seguridad nacional. El diario también aclaró que no había evidencia de que Estados Unidos hubiera activado sus ciber-herramientas.

"The New York Times” enfatiza que su reporte fue precedido por tres meses de entrevistas con altos oficiales y que la campaña aludida contra objetivos críticos rusos fue conducida por nuevas autoridades cibernéticas nombradas por Trump y por el Congreso. Pero el periódico también cita a dos funcionarios según los cuales el propio Trump no había sido informado detalladamente sobre el programa por temor a que el mandatario pudiera cometer una indiscreción y compartir información sensible con funcionarios extranjeros. Según el diario, aunque la acción tiene carácter preventivo, ésta también le permitiría a Estados Unidos lanzar ataques cibernéticos en caso de que se desencadene un conflicto importante con Rusia.

"Puedes creer que el fracasado New York Times acaba de hacer una historia que dice que Estados Unidos está aumentando sustancialmente los ataques cibernéticos a Rusia”, escribió Trump vía Twitter el 15 de junio. "Este es un acto virtual de traición por parte del que alguna vez fue un gran diario, desesperado por una historia, cualquier historia, incluso si es mala para nuestro país”, siguió.

erc (AFP / AP)