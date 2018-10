Trump habla con Bolsonaro y se compromete a trabajar en comercio y seguridad

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes (29.10.218) que tuvo una "excelente conversación" con el mandatario electo de Brasil, Jair Bolsonaro, con quien se comprometió a trabajar "estrechamente" en materia "comercial y militar".

"Tuve una buena conversación con el recién elegido presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ganó las elecciones por un margen sustancial. ¡Acordamos que EE.UU. y Brasil trabajarán estrechamente en materia comercial, militar y todo lo demás!", aseguró Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.

"¡Excelente llamada, le expresé mis felicitaciones!", agregó.

La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, también se posicionó este lunes sobre la elección de Bolsonaro y afirmó que EE.UU. y Brasil, "como dos de las democracias y economías más grandes del mundo", están "trabajando juntos para enfrentar los desafíos globales y regionales más apremiantes del siglo XXI". "EE.UU. y Brasil comparten una colaboración vibrante basada en el compromiso mutuo de promover la seguridad, la democracia, la prosperidad económica y los derechos humanos", subrayó Nauert en un comunicado.

El primer país de visita sería Chile

Por otra parte, el diputado brasileño Onyx Lorenzoni, mencionado como el futuro jefe del gabinete brasileño, anunció este lunes a un canal de televisión chileno que el primer país que visitará Bolsonaro será Chile.

El presidente chileno, Sebastián Piñera confirmó sobre la visita. Bolsonaro "me confirmó que iba a visitar Chile. Entiendo que su primer viaje fuera de Brasil va a ser a Chile y después probablemente va a ir Estados Unidos", dijo Piñera tras conversar telefónicamente con el presidente electo. No obstante se desconoce si la visita se realizará antes o después de asumir la jefatura de Estado, el 1 de enero de 2019. Lorenzoni sostuvo que el viaje es un "compromiso" que el ex militar de 63 años

"había asumido con el presidente Piñera".

El diputado ultraderechista brasileño Bolsonaro ganó este domingo en la segunda vuelta de las presidenciales con el 55 por ciento de los votos, frente al 44 por ciento que obtuvo el progresista Fernando Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores (PT).

pana (efe/dpa)

