Trump contra Goodyear: "Consiga mejores neumáticos por menos"

El presidente de EE. UU., Donald Trump, llamó este miércoles (19.08.2020) a boicotear al fabricante estadounidense de neumáticos Goodyear, en respuesta a la aparente decisión de la multinacional de prohibir a los empleados expresiones políticas en sus lugares de trabajo.

"No compren neumáticos Goodyear", tuiteó el presidente, al mostrar su enfado por "la prohibición de las gorras MAGA", acrónimo de "Make America Great Again" (Devolver la grandeza a Estados Unidos), lema de su última campaña electoral.

"¡Consiga mejores neumáticos por mucho menos!", aconsejó seguidamente el gobernante. "(Esto es lo que hacen los demócratas de izquierda radical –continuó–. ¡Dos pueden jugar el mismo juego y tenemos que empezar a jugarlo ahora!)".

Boicot contra Goya Foods

Trump parecía así aludir al boicot lanzado a mediados de julio pasado por parte de la comunidad latina contra la marca de alimentos de origen hispano Goya Foods, después de que su consejero delegado, Robert Unanue, alabara el liderazgo del gobernante.

En ese entonces, el propio Trump salió en defensa de la firma y publicó un mensaje en Twitter en el que "la máquina de difamar de la izquierda radical ha tenido resultados contraproducentes. La gente está comprando como locos" sus productos.

Luego difundió en la red social Instagram una foto suya en la Casa Blanca, sonriente y con varios productos de la marca Goya en su mesa de despacho, entre ellos los frijoles.

Foto causa controversia

Una foto, que parece haber sido tomada durante una presentación en la empresa y que muestra qué mensajes están permitidos o prohibidos en el lugar de trabajo, fue ampliamente difundida en las redes sociales.

En la categoría "aceptable": Black Lives Matter (BLM, La vida de los negros importa) y LGBT. Por el contrario, en la categoría de "inaceptable" figuran las consignas de "Blue Lives Matter" (movimiento de apoyo a la policía) y "All Lives Matter" ('Todas las vidas importan', utilizada por seguidores de Trump), así como ropa que contenga el eslogan MAGA y cualquier otra consigna política.

Goodyear reaccionó en Twitter al asegurar que "la imagen en cuestión no fue creada ni distribuida por la empresa Goodyear, ni forma parte de una formación sobre diversidad". Explicó, no obstante, que pide a sus empleados no revelar ninguna filiación política en el lugar de trabajo.

