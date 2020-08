Trump y su negativa al voto por correo: una "maniobra distractiva"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este miércoles (19.08.2020) su desaprobación del voto por correo, del que dice, sin presentar pruebas al respecto, que podría resultar en un fraude electoral. DW habló con empledos del Servicio Postal estadounidense.

En estos momentos, en EE. UU., una semana de 60 horas de trabajo no resulta inusual, explicó un mensajero del Servicio Postal de EE. UU. (Unites States Postal Service, USPS) a DW. Dice que las cosas han cambiado en su trabajo debido a las próximas elecciones presidenciales de noviembre: "Ha habido muchos cambios, pero no creo que se me permita hablar de eso", menciona el joven cartero en la ciudad de Eugene, Oregon, quien espera la llegada de la elecciones para poder aprovechar las horas extras de trabajo.

Este buzón sigue en pie, pero más de 30 parecen haber desaparecido en Oregon

Se han dado a conocer algunos detalles, como, por ejemplo, que los empleados tienen prohibido trabajar horas extras o hacer viajes adicionales. Esos cambios fueron anunciados en un memorando interno de julio de este año publicado por el canal de noticias CNN. El documento también decía: "Puede que, en ocasiones, el correo no sea entregado".

Además, en internet circularon fotos de varias ciudades en las que se veía al personal del Servicio Postal montando buzones públicos en camiones y llevándoselos. En total, el Servico Postal de Estados Unidos tiene alrededor de 142.000 buzones por vaciar. Solo en Oregon, más de 30 buzones han desaparecido desde la semana pasada. El portavoz del USPS, Ernie Swanson, lo justificó frente a medios de comunicación locales diciendo que el volumen de correo había bajado drásticamente y que algunos de los buzones se habían duplicado y colocado uno al lado del otro. El USPS no respondió a la pregunta de Deutsche Welle sobre quién había dado la orden y por qué no podía esperar hasta después de las elecciones presidenciales.

"Apreciamos su negocio", dice en la alfombra a la entrada de una oficina de correos

USPS, responsable del voto por correo

Sin embargo, quizá pronto haya respuestas por parte director general del Servicio Postal, Louis DeJoy, quien tiene cita para testificar ante el Congreso de Estados Unidos este viernes (21.08.2020). Por su parte, la portavoz de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también quiere someter a votación el sábado (22.08.2020) un proyecto de ley que garantizaría fondos adicionales al USPS y prohibiría cambios en el servicio.

El dinero, siempre el dinero: durante meses el presidente Donald Trump se ha quejado de que el USPS no está ganando lo suficiente. Pero el Servicio Postal no es una empresa, sino un servicio público. No recibe dinero de los impuestos, se financia a través de los productos y servicios que ofrece. Ahí radica el problema, explica Phillip J. Cooper, profesor de Administración Pública de la Universidad Estatal de Portland. "En las últimas décadas, las empresas privadas han incorporado las entregas urgentes, que proporcionan altos ingresos y bajos costos".

Phillip J. Cooper, profesor de la Universidad Estatal de Portland

El Servicio Postal, por otra parte, asume tareas que ninguna otra empresa querría hacer porque no son rentables y se necesita mucho personal. Más de 7,3 millones de personas trabajan para el USPS. Esto lo convierte en uno de los mayores empleadores de los Estados Unidos. Por ejemplo, se ocupa de las entregas en las zonas rurales, emite facturas, cheques y otras cartas sencillas, y la provisión de buzones. Debido al limitado acceso a internet, es sobre todo la gente del campo la que depende de este servicio.

El USPS también es responsable del voto por correo. Las autoridades de EE. UU. calculan para las elecciones del 3 de noviembre un aumento masivo del voto por correo, porque millones de estadounidenses no quieren arriesgarse a acudir a los locales electorales debido al coronavirus. En lugar de 33 millones de personas, como en 2016, esta vez podrían ser más de 160 millones. Desde 1998, por ejemplo, todos los votantes de Oregón han votado exclusivamente por la vía postal. La papeleta de votación se envía automáticamente, así que el concepto no es nuevo. El propio Donald Trump ya ha votado por este medio, recordó la senadora de Nevada, Catherine Cortez Masto, en su discurso del lunes (17.08.2020) en la Convención Demócrata.

Alex Morgan, director de la organización Progressive Turnout Project

Para que el USPS pueda distribuir a tiempo las boletas, los diputados, en su mayoría demócratas, pero también algunos republicanos, piden que el gobierno ponga más dinero a disposición para ello. Pero Trump insiste desde hace semanas en que un aumento del voto por correo podría resultar en un fraude electoral. El presidente estadounidense rechaza una votación exclusivamente por la vía postal y se niega a entregar más fondos para propiciar el voto por correo. Lo cual convierte al USPS, según él, en un organismo que no está preparado para afrontar unas elecciones presidenciales solo por correo. Sin embargo, un voto universal por correo no se planea de ningún modo, y en la mayoría de los estados habrá locales electorales para emitir el voto personalmente.

Fraude electoral sería prácticamente imposible

Lo que Trump pretende con sus ataques al USPS y su rechazo a cualquier ayuda financiera, durante la pandemia y en el período previo a las elecciones presidenciales, es simplemente una "maniobra distractiva", dice Alex Morgan, director del Progressive Turnout Project. Su organización tiene como objetivo convencer a los no votantes más afines a los demócratas para que voten en noviembre.

Los expertos coinciden en que votar de esta manera es seguro, y el fraude electoral es casi imposible. Alex Morgan dijo en entrevista con DW que confía ampliamente en el servicio postal. Pero las declaraciones de Trump de que el USPS es incapaz de llevar a cabo una votación remota podrían tener repercusiones: "Estamos seriamente preocupados por el efecto psicológico. Es una pena. Hace cuatro años, nadie pensó que el gobierno de EE. UU. difundiría información falsa y se volcaría contra sus ciudadanos".

El director del Servicio Postal, Louis DeJoy, está citado para testificar ante el Congreso

La posible colusión entre DeJoy y Trump es una mera especulación en este momento. Sin embargo, no es secreto que DeJoy fue elegido por una junta de seis miembros cuyos integrantes fueron nombrados por Trump entre 2018 y 2020.

