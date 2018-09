Trump ataca al "New York Times" por artículo anónimo de un miembro de su Gobierno

El presidente de EE.UU., Donald Trump, calificó este miércoles (05.09.2018) de "cobarde" el artículo de opinión en el que un alto funcionario de su Gobierno le criticó duramente de forma anónima en el diario The New York Times, mientras que la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, exigió al autor del texto que "dimita".

"¿Existe realmente el 'alto funcionario del Gobierno', o es sólo el fallido New York Times con otra fuente falsa?", tuiteó Trump. "Si el COBARDE anónimo de hecho existe, el Times debe, por motivos de Seguridad Nacional, ¡entregarlo/a al Gobierno de una vez!", agregó. The New York Times dijo que omitió el nombre del autor, una decisión inédita por parte del periódico, al considerar que publicarlo significaría una amenaza para su cargo.

Altos funcionarios estarían frustrando agenda de Trump

En su artículo, el autor escribió sobre la "amoralidad" y el comportamiento de Trump, incluidos sus "exabruptos repetitivos" y la toma de decisiones "a medio hornear, mal informadas y en ocasiones imprudentes". "El dilema, que Trump no comprende del todo, es que muchos de los altos funcionarios de su propia administración están trabajando diligentemente para frustrar partes de su agenda y sus peores inclinaciones", expresó el autor.

Por su parte, el presidente, durante una reunión en la Casa Blanca con decenas de alguaciles de todo el país, leyó en un folio de papel algunos de los "logros" que ha conseguido durante sus casi dos años en el poder, y argumentó que eso hace palidecer lo que tenga que decir "alguien anónimo dentro del Gobierno, que probablemente está fracasando y probablemente está aquí por las razones equivocadas".

"Así que el fracasado New York Times tiene una tribuna anónima, ¿pueden creerlo? Anónima. Lo que quiere decir cobarde. Una tribuna cobarde", dijo Trump.

FEW (EFE, dpa)

