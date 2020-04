Tribunal aplaza vista de extradición de Assange

Tras una primera semana de audiencias judiciales realizadas en febrero, los tribunales británicos habían suspendido el juicio sobre la extradición del fundador de Wikileaks hasta el 18 de mayo. Pero en una vista de procedimiento celebrada este lunes en Londres, la juez Vanessa Baraitser accedió a la petición de más tiempo efectuada por la defensa de Julian Assange.

El 4 de mayo se fijará la nueva fecha pero la jueza advirtió que el procedimiento podría no tener lugar hasta noviembre dado que previamente hay poca disponibilidad de tres semanas consecutivas que es lo que se prevé que dure el juicio.

El australiano, que no asistió a la audiencia de este lunes, sigue detenido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, cerca de Londres. "Con la epidemia de coronavirus, no es posible preparar este caso", afirmó su abogado Edward Fitzgerald, asegurando que no ha tenido "acceso directo" a su cliente desde hace "más de un mes". (afp, reuters)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |