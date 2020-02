Lo que debe saber sobre el caso Assange

¿Cómo se ganó Assange el descontento de EE. UU.?

En 2010 Wikileaks publicó cerca de medio millón de documentos clasificados de Estados Unidos sobre las guerras de Irak y Afganistán, que de igual forma documentaron los crímenes de guerra cometidos por las tropas estadounidenses. La imagen pública de estas guerras cambió a partir de esto. En 2011, Wikileaks roporcionó otra visión poco halagadora de la política exterior estadounidense: la plataforma de denuncias publicó un cuarto de millón de despachos secretos de las embajadas estadounidenses. Como resultado, varios políticos estadounidenses describieron a Assange como un "terrorista de alta tecnología" que debe ser perseguido por todos los medios.

En 2017, el ministro de Asuntos Exteriores, Mike Pompeo, llamó a Wikileaks "agencia de inteligencia enemiga no estatal". En ese momento Pompeo todavía era director de la CIA. Ya en 2010, un tribunal secreto presentó un cargo igualmente secreto contra Assange. Los cargos en su contra solo han sido públicos desde mayo de 2019, y solo en el procedimiento de extradición se conocerán las acusaciones a detalle a partir del lunes. Los críticos ven la persecución de Assange como un serio ataque a la libertad de prensa.

Mas de 130 politicos, periodistas y artistas en Alemania exigen la liberacion de Assange

¿Que cargos se presentan contra Assange?

En abril de 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al australiano de 48 años de haber ayudado a hackear las computadoras del gobierno. Esto puede ser castigado con un máximo de cinco años de prisión. La ley de extradición permite procedimientos judiciales posteriores únicamente sobre la base de las acusaciones enumeradas en la solicitud de extradición. Probablemente debido a que las autoridades estadounidenses consideraron insuficiente un máximo de cinco años de prisión, la lista se amplió a 18 cargos en mayo de 2019, incluida la violación de la Ley de Espionaje de 1917. Ahora se amenaza con un máximo de 175 años de prisión.

Se dice que Julian Assange ha recibido informacion de su fuente Chelsea Manning no solo de forma pasiva. Supuestamente apoyó activamente a Manning y la instó a hacer más filtraciones. Según el ex asesor jurídico del New York Times, James C. Goodale, para los periodistas de investigación persuadir a las fuentes para que revelen más información forma parte de su labor periodística diaria, y se les debe permitir que sigan haciéndolo. En opinión de Goodale, el gobierno de EE. UU. está intimidando a los periodistas de investigación con su postura.

Intimidación como palabra clave: La misma Chelsea Manning, por cierto, ha estado bajo custodia durante casi un año. En contra de su voluntad, se le obligara a testificar contra Julian Assange ante el tribunal del jurado. Además, debe pagar una multa diaria de 1.000 dólares. Ella se niega.

Detenida desde el 8 de marzo de 2019: Chelsea Manning testificará contra Assange, y se niega.

¿Cuáles son las condiciones actuales de detención de Julian Assange?

Assange ha estado detenido en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, cerca de Londres, desde la terminación forzada de su asilo en la embajada ecuatoriana. Según el relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, Nils Melzer, Assange muestra síntomas claros de tortura psicológica, también consecuencia de la estancia de siete años en las estrechas habitaciones de la embajada ecuatoriana. Recientemente, el 18 de febrero, cerca de 200 médicos de más de una docena de países habían advertido a través de una carta abierta en la revista médica Lancet sobre un mayor deterioro en la salud de Assange. Si Assange muere en custodia, los médicos escribirían que fue "efectivamente torturado hasta la muerte". Mientras tanto, se supone que el fundador de Wikileaks está un poco mejor.

¿Tiene Julian Assange acceso a abogados?

Assange debe ser extraditado a Estados Unidos, pero no tiene acceso a sus abogados estadounidenses. Su abogada británica denuncia de que no tiene suficiente tiempo con él para revisar las pruebas y los archivos. Assange no cuenta con una computadora: todos los intercambios se hacen por correo. De acuerdo con Nils Melzer, a Assange no se le permitio tener ningún acto legal en su celda hasta octubre. En conclusión: se le niega el derecho basico de preparar su propia defensa.

El asunto del contacto con abogados también incluye lo siguiente: cuando Assange tenía asilo en la embajada ecuatoriana, fue sometido a la vigilancia permanente de la empresa de seguridad española Undercover Global (UC-Global). Como quedó establecido en Madrid durante un juicio contra el fundador de UC-Global, David Morales, la embajada fue intervenida por todos lados. La conversación con los abogados de Assange tambien fue grabada, y presumiblemente compartida por Morales con sus clientes americanos. Esto como tal ya no proporcionaría las condiciones para un juicio justo.

¿Por que Assange busco asilo en la embajada de Ecuador durante siete años?

El periodista de investigación quería evitar la extradición a Estados Unidos. Formalmente, evadió la extradición a Suecia. En 2010 Suecia emitió una orden de arresto contra Assange con el fin de interrogarlo sobre la acusación de violación como parte de una investigación preliminar. Assange siempre se habia ofrecido a ser interrogado en la embajada de Londres, a traves de enlace de video o incluso en la propia Suecia, siempre y cuando la extradicion a EE.UU. fuera descartada. Assange no fue interrogado en Londres hasta seis años más tarde, en noviembre de 2016, y solo después de que el Tribunal Supremo de Suecia amenazara con abandonar el caso si la fiscalía seguía retrasándolo. Según el relator de tortura de la ONU, Melzer, Suecia mantuvo deliberadamente las acusaciones en el limbo durante años para arruinar la reputacion de Assange y mantenerlo en asilo en la embajada.

¿Qué se sabe del juicio por violación en Suecia?

El hecho es que las dos mujeres, en cuyo testimonio la justicia sueca basó su acusación, nunca han hablado de violación. La única razón por la que fueron a una estación de policía en Estocolmo en agosto de 2010 fue para obligar a Assange a hacerse una prueba de SIDA.

Después de interrogar a las mujeres, la fiscal en Estocolmo, que inicialmente estaba a cargo del caso, declaró inicialmente que las declaraciones de las mujeres eran creíbles. Pero los eventos descritos no proporcionaron ninguna evidencia de delito. Solo la fiscal Marianne Ny de Gotemburgo, retomó el "caso". Emitió la orden de arresto europea para interrogarlo. Oficialmente, no se han presentado cargos contra Assange.

El caso no se cerró completamente hasta noviembre de 2019, con el mismo argumento que el primer fiscal de Estocolmo: las declaraciones de las mujeres no proporcionaron prueba alguna de delito.

¿Qué le espera a Assange en caso de ser extraditado a EE. UU.?

Un juicio en Alexandria, Virginia. Según la ley de Estados Unidos, los jurados deben reflejar la estructura de la población del estado. El Pentágono está a solo 20 minutos en coche, el cuartel general de la CIA a media hora, y hay otras instalaciones de la Comunidad de Inteligencia en la cercanía. El jurado tendrá mayoría de representantes de estas instituciones. El caso será visto por la Juez Leonie Brinkema, conocida por su mano dura. Se permite el uso de pruebas secretas. Aquí los acusados saben que tienen pocas posibilidades de ser absueltos. Por lo tanto, la mayoría de ellos hacen un trato con los fiscales: se declaran en parte culpables, y reciben una sentencia más leve a cambio. Julian Assange en cualquier caso no puede esperar un juicio justo ante este tribunal y ciertamente no habrá piedad.

(ee)

