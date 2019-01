Tornado en La Habana deja 3 muertos y 172 heridos

Sobreviviendo en el peculiar mercado inmobiliario de La Habana

Todo tiene truco

Los usufructos son habitaciones o espacios donados por el Gobierno donde la gente puede vivir gratuitamente. Ya que no hay derechos de propiedad, no pueden venderse. Oficialmente. No obstante, este propietario quiere cobrar 7.000 pesos cubanos convertibles a los potenciales combradores. Se registrará en el censo el cambio de dirección, pero no se firmará contrato alguno ante un notario.