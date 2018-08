Todos los migrantes del "Diciotti" podrán desembarcar

Al principio de la tarde de este sábado (25.8.2018) se informó de que 16 migrantes habían abandonado la embarcación de la Guardia Costera. Sin embargo, algunas mujeres se negaron a bajar del barco para no dejar atrás a los parientes que viajaban con ellas. El barco de la Guardia Costera italiana rescató el pasado 16 de agosto a 190 migrantes y recibió recién el lunes pasado (20.8.2018) permiso para atracar en Catania. Trece de los rescatados fueron trasladados a la isla de Lampedusa poco después del rescate, mientras que 27 menores de edad pudieron abandonar el barco hace dos días. A todos ellos se suman los 12 migrantes que desembarcaron en primer lugar este sábado por órdenes de las autoridades de salud.

Al final de la jornada de hoy, se supo que, finalmente, Italia cedió. El ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, anunció durante un acto en Pinzolo que todos los migrantes podrán desembarcar. La Iglesia católica italiana se ocupará de gran parte de ellos. Otros serán recibidos por Albania e Irlanda. Fuentes del Ministerio del Interior informaron de que "dentro de poco comenzarán las operaciones de desembarco" y los inmigrantes "serán llevados a un centro de Mesina", en la isla de Sicilia, antes de que empiece su distribución hacia Albania e Irlanda y centros de la Iglesia.

Negociación con países ajenos a la UE

Según había informado hoy el Ministerio del Exterior italiano en Twitter, Italia ha estado negociando con países que no forman parte de la Unión Europea una solución para ubicar a los migrantes. Albania acordó recibir a 20 migrantes del Diciotti". "No podemos reemplazar a Europa, pero siempre estamos", escribió el ministro del Exterior albano, Ditmir Bushati, en Twitter. Albania es candidata a ingresar en la UE. El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, no quería permitir a los restantes abandonar el barco cuando esté claro en qué países quedarán repartidos.

Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) llamó hoy a los países de la UE a acabar con la parálisis migratoria "peligrosa e inmoral" que ha conducido a esta nueva crisis. "Ha llegado el momento de acabar con las idas y venidas en las que los países compiten en una carrera por ver quién puede hacerse menos cargo de la responsabilidad de los que son rescatados en el mar", dijo el alto comisionado para los Refugiados, Filippo Grandi. "Es peligroso e inmoral poner las vidas de los refugiados y de los solicitantes de asilo en riesgo mientras los Estados se enzarzan en un tira y afloja sobre las soluciones a largo plazo", afirmó Grandi en un comunicado emitido hoy.

MS (dpa/efe/afp)

