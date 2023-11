Todo sobre la "catastrófica" situación humanitaria en Gaza

Desde los ataques terroristas de Hamás el pasado 7 de octubre, Israel ha respondido con ataques en la Franja de Gaza contra dicho grupo, clasificado como organización terrorista por Alemania, la UE, Estados Unidos y varios países árabes.

Mientras, las condiciones de la población civil en Gaza han empeorado. Philippe Lazzarini, comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), califica de "catastrófica” la situación humanitaria en la Franja de Gaza.

Los medicamentos, los alimentos, el agua y el combustible escasean y miles de personas desesperadas han acudido, presas del pánico, a los campos de ayuda y centros de distribución de la UNRWA.

Según las organizaciones internacionales, se necesita urgentemente la entrega de ayuda, pero es muy poca la que llega. Así lo informan a DW varias organizaciones humanitarias. Gaza está en gran medida aislada y la situación es confusa. Los periodistas no pueden verificar de forma independiente gran parte de la información. Para conocer datos sobre la situación humanitaria en Gaza, DW se basa en gran medida en las organizaciones de ayuda.

Según Christof Johnen, jefe de cooperación internacional de la Cruz Roja Alemana, nuevos cooperantes extranjeros no pueden entrar en la Franja de Gaza: "Muchos palestinos prestan actualmente gran parte de la ayuda in situ como voluntarios y lo hacen bajo un enorme peligro y riesgo", explica en entrevista con DW.

A continuación, DW responde las preguntas más importantes sobre la situación humanitaria en la Franja de Gaza.

¿Cómo llegan las entregas de ayuda a Gaza?

Los suministros de ayuda internacional procedentes de diferentes países se depositan primero en Egipto, desde donde normalmente se transportan en camiones hasta el paso fronterizo de Rafah.

Allí, las mercancías son cargadas en otro camión del lado de la Franja de Gaza. Una vez llegada la ayuda a su destino, las organizaciones de la ONU y otras organizaciones como la Cruz Roja la reciben para distribuirla a los hospitales e instalaciones de la ONU en el lugar.

El problema es que la entrega por tierra se complica por el hecho de que las calles del lado de la Franja de Gaza están parcialmente destruidas o porque en el camino hay escombros de casas destruidas. Según Johnen, la destrucción impide el envío de ayuda de la Cruz Roja Alemana y de la Media Luna Roja Palestina al norte de Gaza.

En el paso de Rafah, los cargamentos de ayuda pasan de un camión a otro. De ahí, hacia su destino final. Imagen: Abed Rahim Khatib/dpa/picture alliance

Además, Israel establece condiciones para la entrega de ayuda, ya que quiere tener una garantía de que no caerá en manos de Hamás. Concretamente, teme que la organización terrorista pueda utilizar combustible con fines militares.

Israel ha permitido que más de 200 camiones que transportan alimentos y medicinas desde Egipto pasen a Gaza en los últimos diez días, pero este cargamento no incluye el combustible.

Según varias organizaciones humanitarias, la ayuda hasta ahora no ha sido suficiente. Toby Fricker, portavoz de UNICEF, explica a DW que cada día tendrían que transportarse al menos 100 camiones cargados a la Franja de Gaza para abastecer a los más de dos millones de personas que se encuentran allí.

¿Cómo funciona la comunicación in situ?

Según la agencia palestina de telecomunicaciones Paltel, las redes telefónicas e Internet colapsaron casi por completo en toda la Franja de Gaza durante la semana pasada a causa de un bombardeo del Ejército israelí. Esta información no puede verificarse de manera independiente.

La Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones de ayuda, como UNICEF, el programa de desarrollo de las Naciones Unidas PNUD, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, Save the Children y el Consejo Noruego para los Refugiados aseguran que la semana pasado perdieron el contacto durante 24 horas con hasta 1.000 empleados. El servicio global de monitoreo de redes Netblocks.org afirma que, unos días después de que se restablecieran parcialmente las redes de Internet y telefónicas, aparentemente se produjo otro apagón de una hora.

Los cortes de Internet dificultan el trabajo de las organizaciones de ayuda. Christof Johnen, de la Cruz Roja alemana, afirma que la comunicación con los equipos a través de conexiones de radio solo es posible de forma limitada. Además, las personas que se encuentran en peligro ya no pueden llamar y los médicos de urgencia no pueden proporcionar la atención médica inicial necesaria.

Los trabajadores humanitarios han posicionado ambulancias en varios lugares de Gaza y hay gente que intenta informar a los voluntarios de dónde están los heridos. "Pero, por supuesto, estas son circunstancias extremadamente difíciles, que son especialmente peligrosas para quienes ayudan, porque no hay garantía de seguridad ni protección", advierte Johnen.

¿Cómo tiene acceso a agua potable la gente en Gaza?

"El suministro de agua es realmente muy precario y muy deficiente", prosigue Johnen. La organización humanitaria Save the Children confirma este extremo, ante una consulta de DW: "Muchas personas se ven obligadas a recurrir a fuentes de agua contaminadas, lo que podría provocar un brote de enfermedades transmitidas por el agua". Para los niños, podrían ser fatales.

Según la OCHA, oficina de ayuda de emergencia de la ONU, hay tres tuberías de agua israelíes que abastecen el norte, el centro y el sur de Gaza. Después del ataque de Hamás, el ministro israelí de Energía, Israel Katz, anunció que no se abriría ninguna tubería de agua hasta que las personas secuestradas por Hamás en Israel regresaran a sus hogares.

Mientras tanto, según información israelí, algunas de las tuberías de agua han vuelto a estar parcialmente en funcionamiento, pero un documento publicado por la UNRWA el 2 de noviembre afirmó, en cambio, que por ninguna de las tres tuberías operadas por Israel fluía agua.

La población de la Franja de Gaza también depende de plantas desalinizadoras de agua de mar, pozos y depósitos de agua. Pero aquí también el suministro es difícil y el agua de los pozos no está purificada. "En realidad, se trata de agua sucia y, a menudo, muy, muy salada", afirma Toby Fricker.

La única fuente natural de agua de la Franja de Gaza es la cuenca del acuífero costero. Esta cuenca se extiende a lo largo de la costa oriental del Mediterráneo, desde el norte de la península del Sinaí, en Egipto, a través de la Franja de Gaza, hasta Israel. Pero, según datos del Banco Mundial, solo alrededor del cuatro por ciento del agua del acuífero es potable. Actualmente, la gente suele esperar durante horas en las pocas estaciones de agua disponibles para llenar las botellas que han traído o para recibir botellas llenas de los suministros de ayuda.

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, actualmente en Gaza solo hay disponibles tres litros de agua por persona al día. Fricker dice que la necesidad mínima diaria por persona es de 15 litros para beber, cocinar y para la higiene personal.

¿Qué consecuencias tiene la falta de combustible para la población de Gaza?

A principios de octubre, la Compañía Palestina de Electricidad anunció que la única central eléctrica de la Franja de Gaza había sido cerrada por falta de combustible y ya no podía generar electricidad. Por su parte, Israel acusó a Hamás, que gobierna en la Franja de Gaza, de tener alrededor de "un millón de litros" de combustible que no pone a disposición de la población civil. La información no se puede verificar de forma independiente.

Pero está claro que el combustible es esencial para la población de la Franja de Gaza, ya que es necesario, entre otras cosas, para obtener electricidad. La UNRWA ha pedido varias veces más entregas de combustible. Los hospitales necesitan combustible, por ejemplo, para los generadores que mantienen en funcionamiento máquinas vitales.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) también ha advertido que las panaderías con las que trabaja ya no pueden producir pan sin combustible adicional, porque el trigo no puede entregarse a las panaderías locales sin combustible. En respuesta a una solicitud escrita, el PMA afirma que ahora solo se puede proporcionar pan a 20.000 personas por día. Al comienzo de la crisis, eran 200.000 personas diarias.

El acceso al agua potable también es difícil sin combustible, ya que se necesita combustible para generar electricidad con el objetivo de obtener agua potable de plantas desalinizadoras o para hacer funcionar bombas de agua. Según Toby Johnen, como actualmente no hay suministro de energía estable y no se importa combustible, no hay manera de generar agua limpia. A preguntas de DW, la UNRWA afirma que, desde hace aproximadamente un mes, no llega combustible nuevo al lugar. Agencias de noticias aseguran que el Ejército israelí ha manifestado ahora su voluntad de suministrar combustible a los hospitales.

¿Cuál es la situación actual en los hospitales?

Christian Katzer, director general de Médicos Sin Fronteras Alemania, escribe en el sitio web de la organización humanitaria: "Nuestros cirujanos nos han informado que, en algunos casos, las operaciones deben realizarse sin grandes medidas anestésicas. Ya no hay verdaderos analgésicos para la gente. Es inimaginable. Las condiciones bajo las cuales se brinda la atención médica son inaceptables."

Mohammed Obeid, un cirujano palestino de MSF que trabaja en el hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza, informa en el sitio web de MSF sobre una operación en el suelo de un pasillo: "A un niño de 9 años le amputamos el pie, casi sin anestesia. El anestesiólogo le mantiene la boca abierta para que no se asfixie. Eso es lo mejor que podemos hacer ahora. No hay nada más que podamos hacer". En los hospitales hay escasez de todo: tanto medicamentos como analgésicos y combustible.

Christoph Johnen, de la Cruz Roja alemana, describe también a DW las condiciones en los hospitales: "Los equipos informan de escenas muy, muy feas, de lesiones terribles y de que ya no tienen la capacidad de estar siempre rápidamente allí donde la gente necesita ayuda".

El sistema está totalmente sobrecargado: "Todos los equipos de los hospitales están agotados. Están abrumados por el hecho de que hay mucha gente herida que llega a los hospitales a la que tienen que atender con cada vez menos recursos". Además, las personas que no han resultado heridas también buscan refugio en los hospitales con la esperanza de estar protegidas de los ataques.

¿Cómo puede la gente moverse en Gaza?

Como ya no disponen de combustible para sus autos, los habitantes de Gaza tienen que buscar alternativas. Según Johnen, de la Cruz Roja alemana, la gente se desplaza a veces por la Franja de Gaza a pie o sobre caballos, mulas o carros tirados por burros.

Especialmente después de que Israel llamara a la evacuación, muchas personas intentaron irse del norte al sur de la Franja de Gaza. Pero, según Johnen, no todo el mundo puede moverse. Los hospitales, por ejemplo, fueron difíciles de evacuar. Según información de la Cruz Roja alemana, personal de salvamento y voluntarios dijeron que no querían ni podían dejar atrás a los heridos.

