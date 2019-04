Tiger Woods vuelve a hacer historia en el Masters de Augusta

El golfista estadounidense Tiger Woods ha conquistado hoy (14.04.2019) su quinto Masters, el primer major de la temporada que se ha disputado esta semana en el histórico recorrido de Augusta National, Georgia, 14 años después de su victoria en 2005.

"Es abrumador, ni que sea por todo lo ocurrido", dijo Woods. "Apenas podía caminar. No podía dormir. No podía hacer nada. Solo el hecho de tener la oportunidad de regresar... es una de las mayores victorias que he tenido".

"Tuve suerte de poder jugar de nuevo"

El estadounidense de 43 años, quien se sometió a una fusión espinal en 2017 por un dolor de espalda crónico que incluso amenazaba con afectar su vida cotidiana, finalmente regresó al primer plano golfístico que tanto le anhelaba. "Tuve suerte de poder jugar de nuevo", concedió Woods.

Woods, quien comenzó la jornada dos golpes por detrás del italiano Francesco Molinari, terminó una ronda final de 70 impactos (-2) para un total de 275 (-13), uno sobre sus compatriotas Dustin Johnson, Xander Schauffele y Brooks Koepka. "No podrías haber tenido más drama del que vivimos. Ahora sé por qué me estoy quedando calvo. Esto es difícil", bromeó Woods.

Primer título importante desde 2008

Es la primera vez que 'El Tigre' gana un "major" sin gozar de la ventaja en los primeros 54 hoyos, y el Masters es su primer título importante desde el US Open 2008.

El astro completó una de las remontadas más increíbles en la historia del deporte, al imponerse en una espectacular jornada para terminar con una dolorosa sequía de 11 años.

El Masters de 2019 pasará a la historia como el año de la reencarnación de Tiger, que hace tan solo 16 meses estaban en el puesto 1.199 el ránking mundial y ahora regresa a la cumbre del golf mundial.

Curiosamente, Tiger se ha convertido también en el golfista que ha ganado más dinero en Augusta, por delante de su compatriota Phil Mickelson, al sumar algo más de dos millones de dólares de premio de este año a los casi siete millones y medio que llevaba acumulados en sus 22 apariciones en Augusta.

"Felicitaciones, Tigre!"

La proeza de Woods despertó el entusiasmo de muchos aficionados del deporte, más allá del golf, incluso alcanzando el ámbito político. El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el ex presidente Barack Obama se unieron al coro de felicitaciones dirigidas al héroe de la jornada.

"Felicitaciones, Tigre!", tuiteó Obama. "Volver y ganar el Masters después de todos los altos y bajos es un testimonio de excelencia, agallas y determinación".

FEW (AFP, EFE)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |