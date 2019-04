Hinchas del West Ham acusados de insultos antisemitas

Los hinchas del West Ham filmados en un vídeo gritando consignas antisemitas el sábado serán privados de entrar al estadio de por vida, anunció este domingo (14.04.2019) el club londinense.

"Tomamos medidas inmediatas para tratar de identificar a los culpables, de los que vamos a dar detalles a la policía, y que serán privados de por vida al London Stadium y del club", declaró un portavoz del club.

"West Ham United es inequívoco: no hay lugar para este tipo de comportamientos en nuestro club. Estamos asqueados del contenido del video. Esta gente no es bienvenida a nuestro club; no son bienvenidos en una sociedad civilizada", añadió.

La policía ha pedido a todos aquellos que puedan disponer de imágenes que las entreguen para ser analizadas e identificar a los culpables.

En el video en cuestión se ve a seguidores de los 'Hammers' lanzando insultos antisemitas durante su viaje a Mánchester para asistir al partido contra el United en Old Trafford. El incidente se produce tras varios episodios racistas que implicaron a clubes ingleses en la última jornada de la Europa League. (afp)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |