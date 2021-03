Tierra para la construcción de nueva base de EE. UU. en Okinawa "contiene restos de muertos" de la guerra

En la isla japonesa de Okinawa, miles de metros cúbicos de tierra de un campo de batalla con restos humanos de japoneses y estadounidenses que murieron en la Segunda Guerra Mundial se van a utilizar para construir los cimientos de una instalación militar estadounidense.

Según reportó el diario británico The Guardian, los voluntarios que participan en las excavaciones para buscar los huesos de las personas que murieron durante la batalla de Okinawa en 1945 han exigido al Ministerio de Defensa de Japón que deje de remover el terreno, ya que es una afrenta a la dignidad de los que murieron durante la guerra.

Una foto aérea muestra las obras de un vertedero en una zona coastral frente a Henoko, en la bahía de Oura, en la ciudad de Nago, prefectura de Okinawa.

La tierra de los lugares, que han sido despojados de árboles y acordonados, se utilizará en un proyecto de recuperación para construir una pista de aterrizaje en alta mar para una base del cuerpo de marines estadounidense que se está construyendo en Henoko, un pueblo de la costa noreste de Okinawa.

La batalla de Okinawa, que duró 82 días, cobró la vida de 12.520 militares estadounidenses, 110.000 soldados japoneses y 140.000 civiles de Okinawa. Hasta marzo de 2019, se han recuperado 185.269 restos, según el Centro de Información para la Recuperación de los Muertos en la Guerra de Okinawa.

Takamatsu Gushiken, de 67 años, fundador de la organización sin ánimo de lucro Gamafuya (excavadores de cuevas), con sede en Okinawa, que se dedica a recuperar los restos de los muertos de guerra japoneses y estadounidenses de Okinawa, dijo que es probable que la tierra, procedente de dos lugares del extremo sur de la isla, contenga fragmentos óseos de civiles de Okinawa, soldados japoneses y estadounidenses, y coreanos que habían sido reclutados para luchar por el Japón imperial.

Manifestantes en canoas protestan contra las obras de recuperación de tierras.

Gushiken, una de las principales voces de Japón en cuanto a la disposición de los restos de la Segunda Guerra Mundial, lleva casi 30 años trabajando en la excavación y repatriación de las víctimas de la batalla de Okinawa y ha realizado más de 300 recuperaciones, incluyendo al menos cuatro estadounidenses, que han sido identificados y devueltos a sus familias.

"Destrucción de la dignidad de las víctimas"

El activista insta al Gobierno japonés a que abandone los planes de obtener relleno para una nueva pista de aterrizaje en la base de marines estadounidenses de Camp Schwab en la parte sur de la isla, donde se produjeron algunos de los combates más intensos de la guerra y donde aún hoy hay miles de personas en paradero desconocido.

"Los planes del Gobierno japonés destruirán la dignidad de las víctimas de la guerra... Apenas puedo creerlo", dijo Gushiken, de 67 años. "Se va a utilizar a civiles y soldados para construir una base militar".

La batalla, que duró casi tres meses, dejó 200.000 muertos japoneses y estadounidenses, incluyendo más de una cuarta parte de la población civil de Okinawa.

"Les pregunté si se daban cuenta de que iban a utilizar tierra que contenía huesos humanos, pero no respondieron", dijo Gushiken, que este mes se puso brevemente en huelga de hambre para llamar la atención sobre el asunto. "Si siguen adelante con los trabajos de excavación sabiendo lo que hay en esa tierra, será un acto de traición hacia las personas que murieron".

La base de Henoko –que pretende sustituir a una instalación existente del cuerpo de marines situada en medio de una zona densamente poblada de Okinawa– cuenta con la oposición de la mayoría de los isleños, que afirman que destruirá el entorno marino y no hará nada para atender sus demandas de reducir la huella militar estadounidense.

A pesar de constituir sólo el 0,6% del territorio japonés, Okinawa alberga la mayoría de las fuerzas e instalaciones militares estadounidenses del país. Según datos oficiales, la ciudad acoge a unos 25.800 militares estadounidenses, así como a 19.000 familiares y civiles, que residen en la región.

