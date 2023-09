Tiembla Múnich: el Bayern recibe al temible Leverkusen

El equipo de Leverkusen retomó protagonismo bajo la batuta de Xabi Alonso. Desde su llegada al club, en su primera temporada (2022/2023) como entrenador de un equipo de primera división, el efecto Alonso se hizo sentir en la Bundesliga. Incluso lograría la histórica marca en el club al encadenar 12 victorias en 19 partidos.

El choque que abre la jornada cuatro de Bundesliga entre el Bayern Múnich y el Bayer Leverkusen no solo es la lucha por la punta entre los dos equipos que han conseguido sumar todas las unidades posibles hasta el momento (9), también causa revuelo por tratarse del regreso de Xabi Alonso al Allianz Arena, la que fuera su casa de 2014 a 2017, pero esta vez como entrenador, por primera vez.

En su único partido como director técnico de los "aspirinos” contra el Bayern, el campeón del mundo con España (2010) propinó la derrota por 2:1 en Leverkusen el pasado mes de marzo. Si aquello ya tenía buen pinta, ahora Alonso parece haber encontrado la fórmula que lo tendrá peleando en el sector más alto de la tabla.

Xabi Alonso ha logrado cambiarle la cara al Bayer Leverkusen. Imagen: Ina Fassbender/AFP

Segundo contra primero

Con un dejo de nostalgia por lo que significó pasar los últimos tres años de carrera en Múnich, Xabi dice tener buenas sensaciones en su regreso al templo bávaro. "Es algo especial volver al Allianz Arena”, afirma optimista a sabiendas de lo que significa jugar contra el siempre favorito Bayern.

Del otro lado, su rival en puerta y entrenador muniqués Thomas Tuchel, no duda al expresar su reconocimiento a uno de los mejores futbolistas españoles de los últimos años: "He aprendido mucho de fútbol viendo jugar a Xabi Alonso”, cuenta Tuchel, y no se guarda nada al reconocer el buen nivel como entrenador mostrado por el español tras un inicio de campaña que presagia una disputa mano a mano por la punta de la Bundesliga.

Así, el partido de este viernes (15.09.2023) ya podría comenzar a marcar el ritmo de lo que será la temporada cuando estos dos equipos tengan que mostrar de lo que son capaces en apenas cuatro jornadas. Dicho sea de paso, ocho veces se han enfrentado el Bayern Múnich y el Bayer Leverkusen cuando ambos ocupaban el primer y segundo puesto de la tabla. De ellas, solo la primera vez ganó el equipo de los farmacéuticos en un ya lejano 1986.

Las piezas clave

Bayern contra Leverkusen. Tuchel contra Alonso, con evidente mayor presión para el técnico que no tiene margen de error esta temporada. Y si de pólvora se trata, el duelo se resume a Harry Kane contra Victor Boniface. Los fichajes bomba por bando (Bayern y Leverkusen) ya han dado muestra de lo que están hechos: el nigeriano (cuatro goles, dos asistencias) incluso supera al británico (tres goles, una asistencia). A todas luces, ambos clubes parecen haber encontrado a su atacante perfecto para hacer frente a un muy joven torneo de Bundesliga en su 60 aniversario.

El suizo Granit Xhaka (centro) regresó a la Bundesliga esta temporada. En la foto festeja un gol con sus compañeros de equipo Jonathan Tah y Florian Wirtz. Imagen: Marius Becker/dpa/picture alliance

Pero lo de Boniface ya le ha cambiado la cara al equipo que mejor impresión ha dejado hasta ahora. Junto al suizo Granit Xhaka en su regreso a la Bundesliga, el nigeriano se consolida como el gran fichaje de un equipo de punta. Lo que ha hecho Alonso es crear un sistema de juego simple y muy efectivo: cinco defienden y cinco atacan, uno de ellos el tanque ofensivo Boniface. El esquema 3-4-3 es guiado por Xhaka, el cerebro del mediocampo del Leverkusen. A ellos habría que sumar el supertalento del alemán Florian Wirtz, un mediocampista que entrega por igual regate, asistencia y gol.

Por lo mostrado hasta ahora, Alonso llega con un engranaje perfectamente aceitado y buscará confirmar el liderato: tiembla Múnich y que sigan las emociones de la Bundesliga.(ms)