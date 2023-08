Bayer Leverkusen: Xabi Alonso y el laboratorio de kryptonita

Los "aspirinos” experimentan tras bambalinas la receta que pueda destronar a todos los equipos con aspiraciones al título. Una especie de kryptonita que destroce al super Bayern Múnich y que elimine los poderes ofensivos del Borussia Dortmund y el RB Leipzig en Bundesliga. Para ello, tendrán que crear diferentes piedras que puedan contrarrestarlos.

La última vez que el Leverkusen fue segundo en la tabla fue en la temporada 2010/2011 con diez puntos de distancia del campeón Borussia Dortmund. Desde entonces ha hecho parte del círculo de los favoritos para destacar en la tabla.

En pleno arranque de la temporada, Bayer Leverkusen muestra ya sus primeros rasgos del fútbol mordelón mostrado ante el RB Leipzig: disciplinados en la presión y en la recuperación tras pérdida, ganaron además el 80% de los duelos en la segunda parte del encuentro, incluyendo también los disputados en el área rival.

Los jugadores del Bayer Leverkusen celebran un gol ante el RB Leipzig. Imagen: Marius Becker/dpa/picture alliance

Xabi Alonso: mentalidad y sangre ganadora

El español Xabi Alonso asumió en octubre del 2022 y salvó al Leverkusen de puestos de descenso (17) y lo llevó a puestos de Europa (6). Despertando así el interés de clubes de la élite del fútbol como Real Madrid, Tottenham, Bayern Múnich o PSG. Aunque, la prioridad para Alonso es el Leverkusen, que entre otras cosas, le ayudará en su proceso de su carrera como entrenador.

El campeón del mundo vive el fútbol al máximo. No solo se enfoca en sus bastiones o jugadores titulares que son relevantes en la construcción del éxito, si no que también se encarga de mantener motivados a los pupilos y a los que están esperando su oportunidad, dándoles cápsulas diarias de su conocida masterclass.

La preparación y los resultados de los "aspirinos” en su tour veraniego contra Paderborn, San Sebastián, Marsella y West Ham, son la piedra angular de una temporada que empieza con pie derecho y que solo tiene buenas críticas hasta el momento. Sin embargo, el D.T. Alonso sabe cómo funcionan los sube y baja en el fútbol, y no piensa caer en la trampa. En su conferencia de prensa afirmó: "no somos estúpidos, esto no significa aún nada. Les jugaremos a todos de tú a tú y haremos nuestro trabajo con disciplina”.

El superpoder de Leverkusen

Los directivos se sacaron un as bajo la manga con la contratación de Xabi Alonso, pero su política de fichaje siempre ha sido acertada, con jugadores jóvenes que se han vuelto súper estrellas. Sus dos vertientes en sus decisiones para contratar jugadores: que sean capaces de aportar en la actualidad y en jugadores que puedan dar el salto a la élite. Con el D.T. encontraron la combinación perfecta.