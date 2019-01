Theresa May y su misión imposible en Bruselas

Después de la votación en la Cámara de los Comunes en el Reino Unido, la situación parece volver a su punto de partida. Para ninguno de los posibles caminos hacia un "brexit" existe consenso mayoritario entre los diputados; solo sabemos que no quieren una salida de la UE sin acuerdo. Los parlamentarios, sin embargo, no dicen cómo pretenden lograr este acuerdo, que el propio Parlamento rechazó hace solo una semana.

Así, la Cámara Baja no pudo ponerse de acuerdo en ampliar el plazo de negociación, en convocar un segundo referéndum o en suspender todo el proceso del "brexit". Lo único que el Parlamento ha podido hacer ha sido darle la peculiar misión a la primera ministra de renegociar el acuerdo de salida con la UE en un plazo de 14 días.

Da capo: May debe renegociar

El objetivo de la primera ministra británica es que desaparezca del acuerdo con la UE el dichoso "backstop", es decir, la vuelta a una frontera aduanera rígida entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido. No obstante, en este momento, lograrlo parece ser imposible. Tanto la UE en Bruselas, como también el presidente francés y la canciller alemana, han declarado al unísono que ya no puede haber más negociaciones. "La cuestión de la frontera está finalmente resuelta".

Ahora comienza una guerra de nervios. ¿Quién dará el primer paso? Todo depende del Gobierno de Irlanda. En cualquier caso, para no poner en peligro la paz en la región, Irlanda pretende evitar una frontera dura con el Norte. Sin embargo, si Irlanda y la UE permanecen inmóviles, esto llevará a una salida sin acuerdo para el Reino Unido y, por lo tanto, automáticamente a la frontera. En esta difícil situación, la primera ministra británica puede especular que, en el último momento, los irlandeses cederán para mitigar el "backstop". De todos modos, ella no tiene mucho que perder. En el póker del "brexit", May podría apostarle todo a esta carta.

Las esperanzas están disminuyendo

No obstante, parecería más que la UE está contando con que los británicos pierdan los nervios cuando miren el abismo del "brexit" que se les aproxima y exijan, a última hora, una extensión de la fase de negociación: ya sean semanas o incluso meses. Esto tendría la ventaja de que no se den daños reales y que los británicos tengan el tiempo de considerar un plan B razonable para un "brexit" negociado.

En Bruselas aún vive la esperanza de poder tramitar aún el "brexit", pero se va debilitando. Los miembros del Parlamento Europeo y los diplomáticos de la UE se están cansando paulatinamente del drama del "brexit". En este momento, nadie apostaría mucho dinero por una salida británica el 29 de marzo. Posponer, ganar tiempo, esperar: esa es la única táctica de la UE en este momento.

