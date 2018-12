Theresa May: otro referéndum dañaría a la política británica

En un mensaje que será oficial a partir de las 15.30 GMT, la primera ministra británica, Theresa May, reiterará su oposición a celebrar un segundo referéndum sobre la Unión Europea (UE) y que otro plebiscito causará un "daño irreparable a la integridad de nuestra política".

El posicionamiento de May llegará luego de que varios políticos defendiesen, en los últimos días, la celebración de otro referéndum para romper el punto muerto en que se encuentra el "brexit" por el rechazo de numerosos diputados de distintos partidos al acuerdo que el Gobierno negoció con Bruselas.

La semana pasada, la "premier" suspendió la votación sobre su pacto del "brexit", que iba a celebrarse el día 11 de diciembre en los Comunes y, al día, siguiente superó una moción de confianza presentada por diputados conservadores descontentos con su liderazgo.

May: "un daño irreparable"

Ante la falta de avances sobre el "brexit" cuando faltan apenas tres meses para la retirada del Reino Unido de la UE, May cree que otra consulta "no nos llevará adelante" y que los británicos perderán la fe en la política, según algunos de los extractos de su intervención adelantados por los medios.

"Otro voto podría causar un daño irreparable a la integridad de nuestra política porque diría a millones (de personas) que confiaron en la democracia, que nuestra democracia no cumple", según May. "Otro voto que muy probablemente no nos llevaría más adelante (en las negociaciones)", agrega la primera ministra "tory", quien considerará que otro plebiscito causaría más "división" en el país "en momentos en que deberíamos estar unidos".

En el referéndum celebrado en junio de 2016, los británicos votaron a favor de salir de la UE, después de más de 40 años de participación en el bloque europeo.

Johnson: "sentimiento de traición, instantáneo y profundo"

Por su parte, el exministro de Exteriores Boris Johnson, partidario de una salida "dura" de la UE (sin acceso al mercado común ni a la unión aduanera) dijo que otro referéndum provocaría un "sentimiento de traición" que sería "instantáneo y profundo".

El viernes, May señaló que los líderes comunitarios se muestran a favor de aportar una "clarificación" sobre los asuntos que inquietan a los diputados, en concreto, sobre la "salvaguarda" (o garantía) pensada para evitar una frontera física entre las dos Irlandas. Esa "garantía" prevé que el Reino Unido permanezca en la unión aduanera y que Irlanda del Norte también esté alineada con ciertas normas del mercado único, hasta que se establezca una nueva relación comercial entre ambas partes, negociada en el periodo de transición (entre el 29 de marzo de 2019 y finales de 2020)

rml (efe, ap)

