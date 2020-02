“The Roads Not Taken“, Javier Bardem y Salma Hayek en la Berlinale

Pocas películas han despertado tanto interés en esta 70 edición de la Berlinale como "The Roads Not Taken", de la cineasta británica Sally Potter, que tuvo su estreno este miércoles (26.02.2020) y avanza como fuerte favorita a los Osos de Oro y los Osos de Plata, los máximos galardones del festival berlinés.

Javier Bardem en el papel de Leo, al que acompaña su hija Molly (Elle Fanning).

Javier Bardem interpreta a Leo, un escritor mexicano que padece demencia, cuya dignidad es defendida a capa y espada por su hija Molly (Elle Fanning), que lo acompaña a lo largo de turbulentas visitas al dentista y al oculista, mientras él deambula mentalmente en su pasado. Lo atormenta la relación apasionada con Dolores (Salma Hayek), su primera esposa, que dejó en México 30 años atrás. Luego se le ve en Grecia adonde escapó para escribir cuando nació Molly, hija con su segunda esposa, la estadounidense Rita (Laura Linney). Es el retrato de un día en la vida del escritor, al que se ve con la mirada errante, fantaseando sobre su pasado, acosado por las oportunidades perdidas, por las decisiones que no tomó, por el dolor de haber perdido a un hijo con Dolores en un accidente. Lamenta haber emigrado a Nueva York, en donde se pierde en las calles en esa noche de su vida, buscando no sabe qué.

"The Roads Not Taken", con Salma Hayek, Javier Bardem, la directora Sally Potter y Elle Fanning.

Viajes mentales durante aparentes ausencias

"La historia está inspirada en mi hermano, que padeció una demencia temprana y al que cuidé los últimos dos años antes de su muerte. A su lado aprendí mucho sobre el funcionamiento de la mente y sobre las enormes oscilaciones en los estados de ánimo", dijo la cineasta, que destacó que le interesaba abordar esos viajes mentales de los enfermos cuando aparentan estar lejos.

La veterana directora y célebre en la Berlinale por sus películas feministas como Gold Diggers (1983) y Orlando (1993), vuelve a Berlín con una cinta que explora las distintas vidas en el pasado de un hombre, que vuelven con una fuerza vital cuando su percepción de la realidad se desvanece. "Hoy en día se pone un fuerte acento en la identidad, pero yo creo que hay una multiplicidad de personajes en cada uno de nosotros, todos somos más que una persona, somos una multitud, y estamos llenos de potencialidades", explicó.

Javier Bardem y Salma Hayek, fotograma de la película "The Roads Not Taken".

El verdadero desafío: hablar con acento mexicano

Javier Bardem explicó que se preparó para interpretar al personaje escuchando a Sally y luego, consultando a la Asociación de Demencia Frontoremporal en España. Sin embargo luego tuvo que olvidarlo todo, porque Sally tenía una idea clara de lo que quería.

Más que interpretar a un hombre con demencia, el verdadero desafío para el laureado actor español y portador de un Óscar, fue hablar con acento mexicano, dijo, pero aclaró que en eso le ayudó Salma Hayek. "Me moría por trabajar contigo y hacerlo con acento mexicano", dijo Bardem. La actriz mexicana respondió que ambos son buenos amigos. "Está casado con mi mejor amiga", destacó, y arrancó una sonora carcajada de los periodistas al recordar que Bardem llegaba todas las mañanas diciendo ¡Viva México Cabrones!

Para la actriz mexicana fue un placer poder actuar en español. "No suelo tener muchas oportunidades para interpretar papeles en mi lengua materna, cuando de pronto me llegó el papel para trabajar con una directora fantástica y con mi actor favorito en el mundo", dijo Hayek en inglés. La actriz nacida en Veracruz, nominada para un Oscar y un Globo de Oro por su papel en Frida, vuelve a la sección de competencia de la Berlinale después de "El callejón de los milagros" (1995,) basada en la novela del egipcio Naguib Mahfouz y dirigida por Jorge Fons.

Salma Hayek, en el papel de Dolores. Fotograma de la película "The Roads Not Taken".

Esencial hablar en español, según Potter

"The Roads Not Taken" es narrada en buena parte a través de la memoria del protagonista, con escenas que aluden a su vida en algún lugar en el norte de México. "Para abordar cualquier historia que tenga lugar en Estados Unidos, hay que entender la historia de ese país con México", dijo la directora, que consideró esencial que los actores hablaran en español, porque son personajes mexicanos.

La actriz estadounidense Elle Fanning trabaja por segunda vez con la directora británica después de Ginger & Rose (2012) y recibió elogios entre la crítica especializada por su interpretación de Molly, la abnegada hija de Leo, que arriesga su vida laboral por acompañar a su padre. La cinta llegará a los cines estadounidenses el 13 de marzo.

