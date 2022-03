Todas las informaciones en hora del centro de Europa (CET).

18:45 | Territorio georgiano separatista de Osetia del Sur dice que planea unirse a Rusia

"Creo que la unificación con Rusia es nuestro objetivo estratégico, nuestro camino, la aspiración del pueblo", manifestó este miércoles el presidente de la región separatista georgiana de Osetia del Sur, Anatoly Bibilov, citado por el servicio de prensa del partido Rusia Unida.

"Tomaremos las medidas legales pertinentes en un futuro próximo. La república de Osetia del Sur será parte de su patria histórica, Rusia".

18:50 | Estados Unidos dará 500 millones más de ayuda a Ucrania

El presidente estadounidense Joe Biden dijo este miércoles a su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski que Estados Unidos dará 500 millones de dólares más de ayuda a Ucrania.

Los dos líderes también hablaron durante una conversación telefónica sobre los esfuerzos de Washington y sus aliados para identificar "capacidades adicionales" para ayudar a las fuerzas militares ucranianas, indicó la Casa Blanca en un comunicado.

18:46 | Lavrov dice que hubo un "avance positivo" en las negociaciones con Ucrania en Estambul

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, consideró este miércoles que hubo un "avance positivo" en las negociaciones con Ucrania en Estambul. "Valoramos los resultados de las negociaciones de ayer en Estambul como un avance positivo. Esto aún no es un resultado definitivo", dijo Lavrov a la prensa en visita a China, según medios rusos.

Asimismo, Lavrov calificó de "progreso significativo" que los negociadores ucranianos confirmaran "la necesidad de garantizar un estatus no nuclear y al margen de bloques de Ucrania y su seguridad fuera de los marcos de la alianza atlántica (OTAN)".

18:30 | Alemania activa plan de emergencia para garantizar el suministro de gas

Alemania activó este miércoles el primer nivel de su plan de emergencia para garantizar el suministro de gas natural ante las amenazas de suspensión de las entregas rusas, anunció el ministro de Economía, Robert Habeck, en rueda de prensa.

El plan de emergencia tiene tres niveles de alerta y por el momento "la seguridad del suministro" en gas está garantizada en Alemania, precisó. Las reservas se encuentran actualmente en 25 % de sus capacidades, agregó el ministro, que alertó que si se suspendían las entregas habría "graves consecuencias", pero el país podría "encararlo".

18:26 | López Obrador dice que le tiene "mucho respeto" a Putin

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró este miércoles que le tiene "mucho respeto" a su homólogo ruso Vladimir Putin, a pesar de condenar la invasión a Ucrania.

“Le tenemos mucho respeto al presidente de China, al presidente de Rusia, al presidente Biden de Estados Unidos, y acabo a decir y repito, México es respetuoso de todos los pueblos, de todos los gobiernos y no es colonia”, expresó el mandatario. “Es un dirigente, yo no califico a nadie, no es la política de México insultar a nadie, a ningún pueblo y a ningún gobierno extranjero”, manifestó.

18:10 | Rusia dice que está reagrupando fuerzas en torno a Kiev y Chernígov

El portavoz ruso de Defensa, Igor Konashénkov, declaró este miércoles que "en torno a Kiev y Chernígov se lleva a cabo una programada reagrupación de tropas", donde el Ministerio de Defensa dijo haber cumplido sus principales objetivos en el marco de la actual campaña militar rusa.

Según Konashénkov, "durante la primera etapa de la operación militar especial que llevan a cabo las fuerzas rusas en territorio del Donbás y de Ucrania, se planeaba obligar al enemigo a concentrar sus fuerzas, recursos y equipos en la defensa de grandes ciudades", incluida la capital.

17:54 | Ucrania acusa a Rusia en la ONU del traslado forzoso de 40.000 personas de Mariúpol

Unas 40.000 personas han sido trasladadas forzosamente desde la asediada ciudad ucraniana de Mariúpol a territorio ruso o controlado por Rusia, señaló la embajadora ucraniana Eugenia Filipenko ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU este miércoles. La funcionaria también reiteró que Rusia está cometiendo crímenes de guerra en su país.

Además, dijo que En la ciudad, que "se ha convertido en un símbolo de la resistencia de Ucrania", las fuerzas rusas han matado alrededor de 5.000 personas, mientras 160.000 siguen sin electricidad, calefacción o formas de comunicarse con el exterior.

17:40 | Eslovaquia expulsa a 35 diplomáticos rusos acusados de espionaje

Eslovaquia anunció este miércoles la expulsión de 35 diplomáticos rusos a los que acusa de realizar actividades de espionaje, indicó el portavoz del Ministerio de Exteriores y Asuntos Europeos, Juraj Tomaga.

Eslovaquia expulsó el pasado 14 de marzo a tres empleados de la embajada rusa a los que acusó de haber cometido actos de espionaje, los cuales tuvieron que abandonar el país en 72 horas.

17:27 | Reino Unido considera que se debe intensificar sanciones a Rusia

"En mi opinión, deberíamos continuar intensificando las sanciones con un programa continuo hasta que cada una de sus tropas esté fuera de Ucrania", expresó el primer ministro británico Boris Johnson este miércoles.

El líder británico también opinó que un alto al fuego en la guerra entre Rusia y Ucrania no sería suficiente para que se retiraran las sanciones impuestas al gobierno del presidente ruso Vladímir Putin.

17:13 | Kremlin aclara que pago del gas ruso en rublos será progresivo

El Kremlin dijo este miércoles que el pago en rublos por las ventas de gas ruso a la Unión Europea, exigido por Moscú en respuesta a las sanciones occidentales, se hará gradualmente. "Ya hemos hablado de ello, el pago y la entrega (de gas) es un proceso prolongado en el tiempo", dijo el portavoz de la presidencia rusa Dmitri Peskov en rueda de prensa.

El 23 de marzo, el presidente ruso Vladimir Putin anunció que Rusia dejaría de aceptar pagos en dólares o euros por el gas que vende a la UE y dio a las autoridades rusas una semana para elaborar un nuevo sistema en rublos.

17:09 | Irpin estima en unos 300 los civiles muertos en ataques rusos

El alcalde de Irpin, Oleksandr Markushin, señaló este miércoles que unos 300 civiles han muerto durante la ofensiva de las tropas rusas sobre esa localidad a las afueras de Kiev, donde también perdieron la vida unos 50 militares ucranianos en los combates.

“Muchos están enterrados en patios y parques, otros todavía están bajo los escombros", señaló el alcalde en rueda de prensa. Además, alrededor de 50 % de la ciudad ha sido destruida, agregó, aunque también dijo que Irpin está ya 100 % bajo control del ejército ucraniano.

16:54 | Programa Mundial de Alimentos ofrece ayuda alimentaria a un millón de personas en Ucrania

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU indicó este miércoles que estaba proporcionando ayuda alimentaria de emergencia a un millón de personas en Ucrania. "Camiones, trenes y camionetas están entregando ahora alimentos a las personas más vulnerables en todo el país y se esperan más convoyes en los próximos días", dijo la agencia de la ONU en un comunicado.

Según el PMA, "más de 6,5 millones de personas" se han desplazado dentro de Ucrania y el acceso a los alimentos representa "una de las tres principales preocupaciones" de la población, junto con seguridad y el suministro de combustible.

16:37 | Ucrania dice que Rusia bombardeó edificio de la Cruz Roja

Un edificio del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) fue blanco de bombardeos rusos en Mariúpol, una ciudad portuaria estratégica asediada en el sureste de Ucrania, dijo este miércoles Liudmila Denisova, responsable de derechos humanos en el Parlamento ucraniano.

Por el momento, no tenemos información sobre víctimas", añadió, sin especificar cuántas personas podrían haber estado en el edificio en el momento del bombardeo.

16:32 | ONU denuncia que Rusia ha usado bombas de racimo al menos 24 veces

Las fuerzas armadas rusas han usado bombas de racimo, prohibidas por la ley internacional, en al menos 24 ocasiones contra áreas pobladas de Ucrania en las cinco semanas transcurridas desde el inicio de la guerra, denunció este miércoles la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Se han cometido además ataques indiscriminados contra hospitales, escuelas y otras infraestructuras que "están prohibidos por la ley humanitaria nacional y podrían constituir crímenes de guerra", añadió Bachelet en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

16:21 | Rusia insiste en que Kiev reconozca independencia de regiones separatistas

El negociador jefe ruso Vladímir Medinski advirtió este miércoles a Ucrania que el estatus de la anexionada península de Crimea y las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, cuya independencia fue reconocida por el Kremlin, son intocables para Rusia.

"Quiero subrayar que la postura de principio de nuestro país en relación con Crimea y el Donbás sigue siendo invariable", dijo Medinski en una declaración por la televisión pública. Podoliak dijo este martes que Kiev propuso a Moscú un plazo de 15 años para negociar el estatus de Crimea.

15:29 | Luxemburgo ha congelado 2.500 millones de euros en activos rusos

Luxemburgo ha congelado activos rusos por un valor de 2.500 millones de euros tras las sanciones impuestas por la UE a Moscú por invadir Ucrania., indicó el ministro de Finanzas, Yuriko Backes, en una reunión parlamentaria mixta de Justicia y Finanzas celebrada este martes, según medios locales.

A título comparativo, el ministro indicó que la congelación de activos de Irán por parte de Luxemburgo desde 2011 suponían unos 1.800 millones de euros mientras que a Libia le ha congelado 3.000 millones de euros desde 2006.

15:12 | Jefe del OIEA visita una central nuclear en Ucrania

Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), visitó este miércoles la central nuclear de Konstantinovka, en el sur de Ucrania, para analizar una "asistencia técnica" ante el temor de un accidente.

"Es fundamental estar sobre el terreno para prestar un apoyo eficaz en estos momentos tan difíciles", apuntó Grossi. "Quería decirles que estamos aquí con ustedes, que estamos dispuestos a ayudarlos en todo lo que podamos", insistió el jefe del organismo de la ONU en un video publicado en su cuenta.

afp/reuters/ap/dpa/efe /rr