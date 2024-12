Terraplanistas admiten error tras fallar en misión antártica

Un pastor de Colorado, en Estados Unidos, decidió que ya era hora de zanjar de una vez por todas el debate sobre la forma de la Tierra. ¿Su propuesta? Un viaje a la Antártida que ha dejado a más de un terraplanista cuestionando sus creencias.

Will Duffy, cansado de ver cómo la gente seguía debatiendo sobre si vivimos en una esfera o en un disco flotante, organizó lo que él mismo bautizó como "El Experimento Final": una expedición a la Antártida con cuatro defensores de la Tierra plana y cuatro partidarios de la concepción científica de la Tierra como un globo (bautizados por algunos medios como "globoterraqueos", como antónimo de terraplanistas) para presenciar el Sol de medianoche, un evento que solo puede tener lugar en un planeta esférico debido a su inclinación axial.

"He creado El experimento final para acabar con este debate de una vez por todas", explicó Duffy en un comunicado de prensa previo al viaje. "Después de ir a la Antártida, nadie tendrá que perder más tiempo debatiendo la forma de la Tierra", agregó.

El Sol de medianoche antártico solo puede ocurrir en una Tierra esférica: durante el verano austral, la inclinación del planeta mantiene al Polo Sur frente al Sol durante 24 horas continuas. Imagen: blickwinkel/IMAGO

Terraplanistas: Tratado Antártico de 1959

Los terraplanistas suelen argumentar que el Tratado Antártico de 1959 impide a los civiles visitar el continente más meridional, supuestamente para ocultar la verdadera forma del planeta. Este viaje, que según IFL Science costó 31.495 dólares por participante, buscaba desmontar esa teoría.

El experimento dio resultados inesperados, especialmente para Jeran Campanella, un conocido creador de contenido terraplanista. "A veces te equivocas en la vida. Yo creía que no había un Sol de 24 horas. De hecho, estaba bastante seguro de ello", admitió Campanella en un video documentando la experiencia.

Según el Daily Mail, Campanella no es cualquier terraplanista: dirige el popular programa de YouTube "Jeransim" y es cocreador del canal GlobeBusters, que cuenta con 73.000 suscriptores. Su sitio web vende desde camisetas "anti-NASA" hasta consultas sobre criptografía y cenas privadas por Zoom.

"Me doy cuenta de que me llamarán farsante por decir esto y, ¿sabes qué? Si eres un farsante por ser honesto, que así sea", añadió Campanella, reconociendo que el Sol realmente permanece visible las 24 horas durante el verano antártico.

Sol de medianoche

El fenómeno del Sol de medianoche es, precisamente, una de las muchas evidencias de la esfericidad de la Tierra, ya que solo puede ocurrir en una esfera inclinada y giratoria. Durante el verano, la inclinación axial sitúa al Polo Sur frente al Sol de forma continua durante 24 horas, algo imposible en un plano.

Sin embargo, no todos los participantes quedaron igualmente convencidos. Austin Whitsitt, otro defensor de la Tierra plana que participó en el viaje, reconoció la existencia del Sol de medianoche, pero sostuvo que aún no lo considera una prueba concluyente de que el planeta sea una esfera. "He visto una demostración física que podría demostrar que esto funciona en una Tierra plana", sostuvo, sugiriendo que el fenómeno podría tener una explicación alternativa.

Por otra parte, el impacto del viaje en la comunidad terraplanista ha sido mixto. Mientras algunos seguidores en YouTube comenzaron a cuestionar sus creencias previas, otros, según recoge el Daily Mail, insistían en que las imágenes eran falsas y habían sido grabadas frente a una pantalla verde, o acusaban a Duffy de ser "un pastor que defiende una Tierra que no es bíblica" y de trabajar para la NASA.

Para Campanella, al menos, la experiencia ha significado replantear algunas de sus creencias más firmes. "El mapa AE [equidistante azimutal] ya no funciona", admitió, refiriéndose al modelo cartográfico preferido por los terraplanistas, aunque se abstuvo de declarar explícitamente que la Tierra es esférica.

Editado por Felipe Espinosa Wang con información de The Final Experiment, IFL Science, Futurism y Daily Mail.