"Terminal Norte": una tertulia político-musical

La cámara sigue a un grupo de personas que camina alegremente a través de un paraje sinuoso durante la noche. Alumbran su paso con lámparas, hasta instalarse en un escenario al aire libre. En las espontáneas interpretaciones, figura un teclado y una guitarra.

Es el lugar en donde la cineasta Lucrecia Martel se ha refugiado durante la pandemia, y celebra, junto con la seductora Julieta Laso y sus amigas y amigos copleros, una animada tertulia musical a la luz de una fogata. La voz ronca y sensual de Julieta Laso, que interpreta clásicos que han rebasado fronteras como "Cara de gitana", o "Muchacho", se mezcla con una amalgama de estilos y voces que la cámara sigue. Es una comunidad diversa de brillantes artistas y luchadores sociales, la mayoría mujeres, algunas de ellas, de origen indígena. Les une el placer de crear y cantar, y celebran el poder estar juntos pese a la pandemia.

La cantante Julieta Laso.

"Terminal Norte" marca el regreso a la pantalla de la consagrada cineasta argentina, luego de su cuarto largometraje Zama (2017). Su ópera prima "La Ciénaga" debutó en la Berlinale en 2021. Le siguieron "La niña santa" (2003) y "La mujer sin cabeza" (2008). Su obra ha sido reconocida con numerosas retrospectivas en instituciones de gran prestigio, como el MoMA, el Lincoln Center, La Universidad de Cambridge y la Tate Modern de Londres. La cineasta concedió una entrevista a DW.

DW: Su protagonista, Julieta Laso, presenta en "Terminal Norte" a un colectivo de artistas, la mayoría mujeres. ¿Cuál es su relación con Julieta Laso? ¿Cómo surge la idea de hacer este trabajo colectivo?

Lucrecia Martel: Hicimos "Terminal Norte" como parte de un proceso de radicación en nuestra casa de La Calderilla. Con Julieta, estamos juntas hace 5 años. Desde que nos conocemos, las tertulias musicales y no musicales son frecuentes en nuestra casa. Julieta es cantora. Esa clase de cantora que sufre si no canta. Julieta cantaba con la Orquesta Fernández Fierro, dos veces por semana. Y, después de cantar durante una hora con 13 músicos en un escenario, necesitaba seguir cantando un rato más. Muchos músicos del tango desfilaban por la casa cuando terminaban de trabajar en las milongas.

En el 2019, decidimos mudarnos de Buenos Aires a Salta, que es la provincia donde yo nací. Para Julieta era la primera vez viviendo fuera de Buenos Aires. Vivimos en el campo, en un lugar al que vengo desde los diez años. Aquí filmé mis primeros westerns con mis hermanos.

La coplera BYami.

De Capital de la Fé a capital de la copla "futurista"

Las copleras y copleros que retrata su película son músicos y compositores famosos en Salta. ¿Nos puede contar más sobre esta tradición? ¿Es exclusiva del norte argentino?

El canto de la copla, con la caja, es una tradición fundamental de esta zona. Lo cantan sobre todo las mujeres, cuando van a hacer sus tareas de pastoreo en los cerros. En la copla se dicen cosas tristes, cosas alegres, cosas muy sexuales. Lo más común es que se cante en primera persona. La moral católica no doblega a las mujeres en la copla.

Esta provincia de Salta fue llamada a sí misma La Capital de la Fé, así que es fácil imaginar lo transgresor que es todo esto. Por eso, a mi me parece futurista. Hay muchos estilos de copla, cambian según la región. En la copla, la cantora dice unas estrofas que luego todos repetirán como estribillo y, de alguna manera, es como si se socializaran las experiencias personales.

Es un tributo a una comunidad con un fuerte componente indígena. ¿Quienes son las y los copleros que retrata su película?

Mariana Carrizo es coplera de los Valles Calchaquíes, al igual que Lorena Carpanchay, una zona donde las comunidades indígenas resistieron ferozmente la colonización hasta fines del siglo XVII. Mariana es una estrella de la copla. Luchó por el derecho al aborto de las mujeres, y eso le valió perder mucho trabajo en un ambiente como el folclore, que es bastante conservador. Lorena empezó su carrera no hace mucho, profesionalmente. Es la primera coplera trans de los Valles Calchaquíes, su carrera y su vida no fue fácil, por supuesto. Sigue viviendo en los cerros y trabaja pastoreando a sus animales y, cada tanto, viajando para cantar. Milita por los derechos de las mujeres trans en todo el país.

Las Whisky.

"Una humilde celebración de la amistad"

¿Las conocieron a todas en Salta?

Cuando nos mudamos para acá, a La Calderilla, conocimos a las Whiskys, que son las chicas que van en el auto, mientras se escucha un tema de ellas. Hacen noise, les gusta usar máquinas. Gracias a ellas, fue más fácil todo el proceso de mudarnos, porque cuidan nuestro reino cuando tenemos que viajar por trabajo. Y BYami, es otra amiga que conocimos en las marchas por el aborto aquí en Salta. Es trapera en un barrio con algunos problemas de violencia. Es muy difícil ser joven en un país con creciente pobreza, y con la misma circulación de información que en cualquier otro lugar del mundo.

¿En ese sentido, ayudará su cortometraje a tender puentes?

Puede parecer raro que mencione tanto esas marchas. Pasa que en Salta fue muy conmovedor como salieron las jóvenes a manifestarse, y todas nos sentimos muy afortunadas de poder ser parte del cambio. Fueron jornadas muy emotivas, y que señalaron el final de una era de prejuicios y vergüenzas. Aunque sigue habiendo obstáculos cuando las mujeres necesitan tomar decisiones.

La cineasta argentina Lucrecia Martel, que presentó "Terminal Norte", en la sección Berlinale Special.

¿Qué simboliza para usted "Terminal Norte"?

"Terminal Norte" es una humilde celebración de la amistad, de la proximidad que genera la música, y del amor. No es un homenaje, es una celebración. Queríamos compartir con la gente que no conocemos la felicidad de la tertulia. Una idea que tengo hace mucho tiempo, que cuando la gente se reúne y comparte algo, aparece la divinidad. No es algo bueno necesariamente. La divinidad puede ser terrible.

¿Cómo fue el proceso de producción en plena pandemia?

La hicimos en cuatro días de rodaje, con un equipo de 6 personas muy entusiasmadas, con dos reflectores, en los alrededores de nuestra casa. Después estuvimos mucho tiempo montando y trabajando en la banda sonora. No hubo guión. Simplemente porque todo lo decidimos muy rápido. Salimos con Julieta a caminar y fuimos pensando qué íbamos a hacer cuando llegara el equipo para filmar.

Los documentales más destacados de la Berlinale "Nosotros" Ya reconocida con el premio a la mejor película en la sección Encuentros, la película de Alice Diop, "Nosotros", también ha sido la ganadora del Premio Documental Berlinale. Elogiada por el jurado por su "curiosidad por la condición humana y su lenguaje reflexivo", Diop explora los espacios suburbanos alrededor de París a través de historias que revelan cómo las divisiones pasadas siguen vigentes.

Los documentales más destacados de la Berlinale 'Los primeros 54 años: un manual abreviado para la ocupación militar' El jurado de Berlinale Documentary Award otorgó una mención especial a esta película, descrita por "Screen Daily" como "visionado esencial para cualquiera que busque esclarecer las complejidades del conflicto en Oriente Medio". El director israelí Avi Mograbi expone la catástrofe de la ocupación de los territorios palestinos a través de entrevistas con exsoldados israelíes en Gaza y Cisjordania.

Los documentales más destacados de la Berlinale 'El señor Bachmann y su clase' La esperanzadora visión de Maria Speth sobre la educación ya ganó el Premio del Jurado el Oso de Plata. Aunque dura casi cuatro horas, la clase de medio día es una experiencia de aprendizaje cautivadora. En una ciudad multicultural de Alemania, el profesor Dieter Bachmann, un hombre de 64 años que se mantuvo joven de corazón, dirige un grupo de niños con raíces en 12 países.

Los documentales más destacados de la Berlinale 'Una película de policías' La policía es una de las instituciones más controvertidas de México. El director Alonso Ruizpalacios explora lo que significa ser policía en la Ciudad de México en esta producción de Netflix. Combinando escenas de documentales y de juegos de rol, esta definitivamente no es la típica "película de policías". El jurado de Berlinale reconoció el excepcional trabajo de edición de Yibran Asuad.

Los documentales más destacados de la Berlinale 'Coraje' Explorando el papel de los artistas independientes en un país autocrático, la película de Aliaksei Paluyan sigue a tres actores del Free Belarus Theatre en Minsk mientras participan en las protestas masivas tras las disputadas elecciones presidenciales en Bielorrusia. El documental forma parte de la sección Berlinale Special y también se ha mostrado en varios festivales internacionales.

Los documentales más destacados de la Berlinale 'La guerra de Miguel' La cineasta Eliane Raheb combina animaciones extravagantes, entrevistas y material de archivo en este perfil de un hombre que nació en 1963 en una familia libanesa católica conservadora. Como eso no era del todo compatible con su homosexualidad, Miguel huyó a España hace 37 años. El documental lo sigue mientras regresa a su país de origen para analizar los traumas de su pasado.

Los documentales más destacados de la Berlinale 'Como yo quiera' Una manifestación que marcó el segundo aniversario de la revolución egipcia se vio empañada por una serie de violentas agresiones sexuales. Las mujeres reaccionaron saliendo a la calle. Como forma de protección, Samaher Alqadi decidió llevar su cámara mientras se unía a la protesta, lo que la llevó a crear este documental político contundente.

Los documentales más destacados de la Berlinale 'Tina' Aunque este documental de HBO no se encuentra entre las películas nominadas para el premio Berlinale Documentary Award, el perfil definitivo de la legendaria vida de la superestrella Tina Turner generó mucho revuelo durante el evento de la industria y también se encuentra entre las obras proyectadas en la sección Berlinale Special.

Los documentales más destacados de la Berlinale 'Un río corre, gira, borra, reemplaza' Wuhan se asoció infamemente con el brote del coronavirus, pero el retrato de Shengze Zhu de la relación de la metrópolis en expansión con el río Yangtze y el impacto de la industrialización no se trata de la pandemia en sí. Aún así, su tono meditativo definitivamente refleja la atmósfera de dolor del año pasado. Ganó el Premio de Cine Caligari, que se otorga a una película en la sección Forum.

Los documentales más destacados de la Berlinale 'Plumas sucias' El primer largometraje documental de Carlos Alfonso Corral es un perfil crudo y lírico de una comunidad de personas sin hogar que vive en la frontera entre Estados Unidos y México. Los protagonistas marginados han sido abandonados por el sistema, y la cinematografía en blanco y negro de la película enfatiza su vulnerabilidad por el trauma, la adicción y la violencia policial. Autor: Elizabeth Grenier



(rml)