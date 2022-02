Cine, cine, cine: Berlinale pese al coronavirus

Con estrellas, alfombra roja y 256 películas. Y como siempre, controvertida, política y sorprendente. Fiebre del cine en mitad de la pandemia: ¿una señal de coraje para la cultura?

Cine político: de Alemania a Camboya

La Berlinale causa furor todos los años con temas políticos: la película de Andreas Dresen habla de la madre del exprisionero de Guantánamo Murat Kurnaz. Y el camboyano Rithy Panh presenta una fábula distópica en que los animales toman el poder.





África: un continente en transformación

Identidad, migración, futuro. Estos temas ocupan en 2022 a los jóvenes cineastas africanos. ¿Qué perspectivas políticas hay en Sudán del Sur? ¿Qué anhelos impulsan a la gente a huir de África occidental? ¿Y qué oportunidades tienen de una vida mejor?







Oso de Oro de Honor para Isabelle Huppert

No hay otra como ella: la actriz francesa Isabelle Huppert. Nacida en 1953 en París, desde los años 70 deja su impronta en el cine francés y europeo. La Berlinale rinde homenaje a una gran artista.





Berlinale Talents: cita con el cine futuro

Por vigésima vez, la Berlinale ofrece una plataforma para cineastas noveles de todo el mundo, aunque solo de forma digital. Los jóvenes talentos aprenden de profesionales y exploran caminos creativos en este laboratorio del cine del futuro.





Series: la nueva narrativa

Las series desempeñan un rol cada vez más importante en el negocio fílmico: formas narrativas novedosas, tramas emocionantes, perspectivas poco comunes. En las series presentes en la Berlinale dominan las mujeres seguras de sí mismas.







