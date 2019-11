Tania Bruguera, la artivista que denuncia “terrorismo corporativo” contra líderes medioambientales en América Latina

La sangría letal que acecha a los líderes medioambientales de América Latina no ha pasado desapercibida para Tania Bruguera, la artista internacional cubana, que participó en la pasada conferencia ‘Falling Walls', en el marco del 30 aniversario de la caída del muro de Berlín. "Hicimos una investigación, utilizando datos de la organización Global Witness, porque estamos buscando los nombres de cada una de las personas que protestaban, dónde fueron asesinadas y contra qué compañías, para ver si hacemos un mapeo de todo esto”, dice Bruguera, en entrevista con Deutsche Welle, sobre los ambientalistas asesinados. "Pensaba que eran 20 o 30 y, cuando empezamos a mirar, son 200 o 300 al año”, agrega impresionada.

Por este motivo, está preparando un homenaje a los líderes ecoambientales asesinados en Latinoamérica y el resto del mundo que se mostrará en la Bienal de Sidney a partir del próximo mes de marzo de 2020. Con su obra, Tania Bruguera pretende "pararse a pensar en estas personas y reconocer lo que están haciendo por nosotros, porque estas muertes son invisibles”, lamenta.

De este modo, la artista critica el papel de los medios de comunicación que no se hacen eco de la situación. "Ahora salió un artículo en el New York Times, pero todos los días deberían salir artículos” ya que, a su parecer, se trata de un "genocidio”. "Es una de las grandes tragedias que estamos viviendo ahora mismo y es terrorismo corporativo. Si no dejas a las corporaciones hacer lo que quieren, se hacen dueños y señores de tu vida”, denuncia.

Una problemática que se extiende a otros países del continente. "He hablado con algunos líderes en Brasil y me han explicado cómo los Gobiernos han usado las leyes para desacreditar los derechos que tienen (los líderes ambientalistas) sobre las tierras”, censura. En este sentido, critica el hecho de que "Evo Morales, que es indígena y que supuestamente su mandato era reconocer la lucha de los indígenas, también cayó en lo mismo”. Por este motivo, su trabajo artístico contempla la participación de líderes medioambientales de la región y la traducción de un libro de un ambientalista brasileño.

Brasil, uno de los países dónde anualmente mueren más activistas medioambientales en el mundo debido a conflictos debido a los derechos sobre las tierras, estará representado en el proyecto cultural de la artista.

Estrechando lazos con Alemania

Este no va a ser el único proyecto internacional para 2020 de la artista, directora del Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR), en La Habana. Tania Bruguera adelantó a DW una colaboración de dicho centro con la "Haus der Kulturen der Welt" de Berlín. "Tienen un proyecto que se llama ‘New Alphabet School' y cada mes se hace un taller en un lugar diferente. El de diciembre va a ser en Cuba”, avanza.

Esta iniciativa, que surge de la estancia de una de las colaboradoras de Bruguera en el centro berlinés, pretende "dar la oportunidad para que las personas en Cuba tengan acceso a filósofos y a economistas con los que no hay una experiencia directa”. De este modo, se celebrará un ciclo de conferencias en el que también participarán personas que están llevando a cabo el proyecto "New Alphabet School".

"Lo que queremos hacer en INSTAR es que la gente se dé cuenta de que las ideas se pueden convertir en cosas concretas, que las ideas no son algo para reprimir”, puntualiza Bruguera, agregando que, "en Cuba, todo es cortarle la iniciativa a la gente”.

Por otro lado, el instituto está buscando el apoyo de otras instituciones. "Siempre es importante un apoyo del exterior porque es muy difícil sublevarse contra un Gobierno, cuestionar a un Gobierno”, considera. Por ello, "la gran batalla que tenemos en Cuba los artivistas es cómo buscar maneras de protestar, cómo usar el arte para evitar la violencia política” dice, recordando que "el artivismo trata de buscar que haya una crítica, un enfrentamiento”.

Bruguera, que está siguiendo con preocupación los sucesos en Bolivia y Chile, donde "la gente ha traído ideas nuevas, han tratado de formalizar su disgusto de otra manera”, recuerda que estas situaciones difieren a la de su país, ya que, en Cuba, "el Gobierno está por encima de la ley”.

La artivista cubana recordó que, al igual que en otros países de la región, en Cuba también han habido marchas recientemente, como la del pasado mes de mayo a favor de los derechos de la comunidad LGTBI.

¿Cuba despierta?

"El Gobierno cubano se ha dedicado a romper y hay que construir”, critica la artivista, denunciando que "todo es secreto de Estado” y que "el Gobierno está infiltrado en todos lados”. "Si no construyes, no puedes tener una sociedad justa ni equilibrada ni mucho menos democrática”, advierte.

La artista internacional lamenta la imagen idílica de Cuba que se tiene desde el exterior, que data de los años 60, cuando se llevó a cabo la reforma de alfabetización y otros grandes proyectos. "No queda nada de eso. Hay una hambruna total, una pobreza brutal” mientras existen "personas ricas, inclusive millonarias para los estándares de Cuba”. "Cuba tiene que despertarse en cualquier momento, porque no hay quien aguante eso con discursos del Gobierno que no tienen nada que ver con la realidad”, alerta la artivista.

Judit Alonso (ms)

