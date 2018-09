Tía de Alan: "Todos los países deberían aceptar refugiados"

El cuerpo inerte del pequeño de 3 años Alan Kurdi (no Aylan, como entonces lo llamaron los medios), fue fotografiado en la orilla de una playa griega en 2015. Su tía, Tima Kurdi, desea que esa imagen, que entonces dio la vuelta al mundo, se convierta en recordatorio permanente del sufrimiento de los refugiados. Tima Kurdi dijo al programa de Deutsche Welle "What happened next" que, tanto ella como su familia, han de "tragarse el dolor” para concienciar al mundo. "Miles de niños continúan muriendo hasta hoy y el mundo calla. Esta imagen debería ser el recuerdo permanente de ese dolor”.

¿Qué haría usted en su lugar?

La tía de Alan Kurdi quiere que Europa sepa "que los refugiados no abandonan voluntariamente su hogar, al que desean regresar en cuanto puedan”. Además, considera que "los líderes occidentales tienen la obligación de acabar con todo aquello” que conduce a los refugiados a huir de sus países. "¿Podría imaginar encontrarse en su situación? ¿Qué haría usted? Entiendo que los países tienen un límite de acogida, sobre todo cuando hay muchos refugiados. Pero también creo que si se apoya a un bando de la guerra, se es responsable de causar la crisis de refugiados. Hasta que encontremos una solución para parar la guerra y la crisis en aquellos países, los refugiados deberían tener derecho a buscar asilo y encontrar un lugar seguro. Todos los países deberían aceptarlos”, afirma Tima Kurdi.

Italia "inhumana”

Kurdi critica especialmente la reciente línea dura aplicada por Italia a los migrantes que llegan por mar. "Es muy, muy triste, especialmente Italia. Realmente me ofende que digan: ‘déjenlos morir ahogados en esos barcos, nosotros no vamos a abrir nuestras fronteras'. ¿Qué tipo de ser humano puede comportarse así o lanzar un mensaje de ese tipo? Es inaceptable e inhumano.” Por otra parte, la tía de Alan recuerda que "Italia apoyó la guerra en Libia. Si uno apoya la guerra en Libia, es responsable de la crisis”.

Un padre que lucha

Tima Kurdi dice que su hermano, Abdullah Kurdi, padre de Alan, está destrozado desde la muerte del pequeño. Trataba de escapar de las milicias del Estado Islámico y de la guerra civil siria cuando decidió pagar a traficantes de personas para que lo llevaran a él y a su familia a la isla griega de Kos, después de que Canadá rechazara su solicitud de asilo.

La propia Tima, que vive desde hace años en Canadá, les envió el dinero para el viaje. Pero la pequeña embarcación volcó cinco minutos después de abandonar Turquía y la esposa de Abdullah y dos hijos perecieron. "Sigue luchando por salir adelante, dice Tima Kurdi. Cuando le pregunto cómo está siempre responde: ‘Mi vida acabó en el minuto en que mi familia, mis hijos, se me escaparon de las manos'. Lo único que le da esperanza es trabajar en la Fundación Kurdi de ayuda a niños víctimas de la guerra”. Tima Kurdi publicó en abril de 2018 un libro de memorias titulado Boy on the Beach.

Autor: Alistair Walsh (MS/ERS)

