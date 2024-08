Suspenden a Rodri y Morata por cantos sobre Gibraltar

Los jugadores españoles Rodri y Álvaro Morata han sido sancionados con un partido por cantar sobre Gibraltar durante un acto de victoria de la Eurocopa 2024. Rodri, que fue elegido jugador del torneo, tomó el micrófono durante un acto de celebración en Madrid el 15 de julio y cantó "Gibraltar es español", lo que provocó una queja de la Asociación de Fútbol de Gibraltar. Rodri salió del campo en el descanso con el marcador a cero contra Inglaterra en la final del 14 de julio, pero su equipo triunfó 2-1 sin él.

La Asociación de Fútbol de Gibraltar calificó las acciones de Rodri y Morata de "profundamente ofensivas", y el organismo rector, la UEFA, nombró posteriormente un inspector de ética y disciplina para evaluar lo que había sucedido en el acto. Gibraltar es un territorio británico de ultramar, pero es objeto de una reclamación territorial por parte de España. Rodri y Morata fueron posteriormente acusados ​​en virtud del artículo 11 del código disciplinario de la UEFA.

"Desprestigio" al fútbol

En un comunicado que confirma las sanciones, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA dijo que los jugadores sufren una sanción de un partido por "no cumplir con los principios generales de conducta, por violar las reglas básicas de conducta decente, por utilizar eventos deportivos para manifestaciones de naturaleza no deportiva y por desprestigiar el deporte del fútbol, ​​y a la UEFA en particular".

Álvaro Morata (der.) también perdió el estilo al calor de la celebración por el campeonato europeo Imagen: OSCAR DEL POZO/AFP/Getty Images

El próximo partido de España es el encuentro inaugural de la Liga de Naciones, que se jugará fuera de casa contra Serbia el 5 de septiembre. La Asociación de Fútbol de Gibraltar dijo que estaba "satisfecha" de que la UEFA haya "reconocido la gravedad de este incidente" y haya actuado en consecuencia. "Esta decisión envía un mensaje claro de que el fútbol debe seguir siendo una plataforma para promover la paz, el entendimiento y el juego limpio, libre de acciones divisivas y ofensivas como los cánticos", agregó la Asociación de Fútbol de Gibraltar.

el(DPA, Marca)