Madrid se viste de rojo para recibir a campeones de Europa

Un día después de convertirse en Berlín en campeona de Europa por cuarta vez en su historia, la selección española de fútbol se dio un baño de gloria por las calles de Madrid, con un multitudinario recibimiento este lunes (15.07.2024) por parte de decenas de miles de aficionados en la Plaza de Cibeles.

Un escenario situado a los pies del Palacio de Comunicaciones, sede del ayuntamiento de la capital de España, fue el punto final del recorrido de los internacionales después de una intensa jornada.

El 'We are the Champions' de Queen fue la guinda a un inolvidable lunes de celebraciones que arrancó en Berlín, ciudad donde el equipo conquistó la Eurocopa y desde la que despegó a las 12:20 horas de la mañana rumbo al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que les recibió en torno a las 15:00 horas.

En la pista de aterrizaje se produjo una de las imágenes más esperadas, la de la primera fotografía del trofeo en España para la que posaron el capitán Álvaro Morata; el seleccionador Luis de la Fuente; y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha.

Acompañado por el resto de seleccionados, Dani Olmo sostiene el trofeo durante las celebraciones del título del europeo de fútbol en la plaza Cibeles de Madrid. Imagen: Andrea Comas/AP/picture alliance

Posteriormente todos los integrantes de la expedición, se dirigieron a descansar en autobús para afrontar la que iba a ser una intensa agenda vespertina.Esta empezó en torno a las 18:45 horas en el Palacio de la Zarzuela, donde fueron recibidos por el rey de España, Felipe VI y su familia, y luego al Palacio de la Moncloa, donde les esperaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Esa parada fue el paso previo al fin de fiesta, antes del cual se realizó un recorrido en autobús descapotado entre multitud de seguidores que pasó por zonas destacadas de la capital de España como Moncloa; la calle Alberto Aguilera; la Glorieta de San Bernardo; la Plaza de Colón o la Puerta de Alcalá.

jc (efe, ABC)