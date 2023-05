Suecia sube por séptima vez al Olimpo de Eurovisión

Como en la canción que la ha llevado a su segunda victoria en Eurovisión, "Tattoo", la sueca Loreen ha grabado este sábado (13.05.2023) con tinta indeleble su nombre en la historia y en la piel de este festival como la primera mujer que conquista tal hazaña.

Solo un hombre hasta ahora lo había conseguido (Johnny Logan en 1980 y 1987) pero de la mano teñida con henna y uñas afiladas de esta artista de orígenes bereberes, su país ha conseguido además igualar el registro máximo de siete triunfos de Irlanda y el derecho a celebrar el festival en 2024, justo cuando se cumplen 50 años de la coronación de "Waterloo" de ABBA.

Con 583 puntos en su poder, no se dio finalmente el vuelco que algunos ansiaban para burlar las predicciones de las casas de apuestas y el finlandés Käärijä ha tenido que conformarse con el segundo puesto y 526 votos, seguido de la israelí Noa Kirel, con 362. La cabeza de la tabla la han completado Italia (350), Noruega (268), Ucrania (243), Bélgica (182), Estonia (168), Australia (151) y República Checa (129).

La sueca arrasó con "Tattoo" tanto entre los jurados nacionales como con los del público en países de todo el mundo.

Los triunfos de Loreen en 2023 y 2012 y el de ABBA en 1974 se suman a los de Herreys en 1984 con "Diggi-Loo Diggi-Ley", Carola en 1991 con "Fangad av en stormvind", Charlotte Nilsson en 1999 con "Take me to your heaven" y Mans Zelmerlöw en 2015 con "Heroes".

