Soldado brasileño en Ucrania: "Hay que parar a Putin ahora"

Dice que la experiencia más dura de combate la tuvo en Severodonetsk. Tiene a un amigo hospitalizado hace meses en Kiev tras haber sido herido con fuego de mortero, ha visto a colegas caer en enfrentamientos y, sin embargo, Sandro Silva (37) está seguro de estar haciendo lo correcto. Cruzó el mundo, dejó a su familia y amigos en Brasil y se sumó a las fuerzas armadas ucranianas como líder de un pelotón de la legión extranjera -donde hay decenas de latinoamericanos- que lucha contra los rusos en todo el frente.

Teniente en la reserva del Ejército de Brasil, Silva practica artes marciales mixtas y es un aventurero empedernido. "He viajado y trabajado en distintos países durante doce años, y he podido conocer a muchos ucranianos y rusos. También he aprendido de política, de historia y de lo que lleva a un loco a hacer las cosas que hace un líder como Vladimir Putin”, dice el oficial a DW desde algún lugar de Ucrania que prefiere no revelar, "por razones de seguridad”.

¿Por qué un brasileño cruza el mundo para luchar en Ucrania?

Soy militar, sé lo que ha ocurrido en el pasado con los nazis, y entiendo lo que nos dice el pasado sobre el futuro. Simplemente no puedo sentarme cruzado de brazos sin hacer nada. Un día miraba lo que ocurría en Ucrania y pensé "tengo las capacidades, tengo la preparación militar, puedo hablar inglés, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Rusia, gente que me importa mucho vive en Ucrania”, y bueno, me rompería el corazón no haber hecho nada.

¿Cómo fue el proceso de reclutamiento?

Los ucranianos buscan personas para roles específicos, y yo fui seleccionado por uno de los comandantes de pelotón del Departamento Principal de Inteligencia (GUR, por sus siglas en ucraniano). Para terminar de responder la otra pregunta, lo que me llevó a venir fue el sentimiento de hacer algo grande, para ayudar a Ucrania a combatir la agresión.

Soldados de las fuerzas ucranianas avanzando durante la ofensiva en Járkov.

¿Qué dicen su familia y sus amigos?

Mi familia me apoya, mi esposa mi apoya, pero al mismo tiempo me pide constantemente que vuelva pronto a casa. Los amigos también apoyan, pero no todos. Algunos no entienden cuán importante es esta lucha o solo comprenden una pequeña parte de todo lo que está pasando acá.

La propaganda rusa dice que los voluntarios solo van a Ucrania por el dinero.

La propaganda rusa es pura basura. Sí, hay un salario, pero el país está en guerra y por ley no puedes sacar dinero de Ucrania, no puedes transferirlo. Además, es poco dinero, lo usas para comprar algo de comida o ropa, no es que vengas y te asegures el resto de la vida. De hecho, cuando (el presidente Volodimir) Zelenski reclutó voluntarios, no había dinero y llegaron 20.000 personas a ayudar. El dinero llegó después, cuando los soldados empezaron a ser registrados en el Ejército y empezaron a recibir un salario. Pero nadie viene, está dos meses y vuelve millonario a casa.

¿Siente que ha cambiado desde que llegó a Ucrania?

Mucho. Hay días o noches difíciles, nos movemos en todo momento, no comemos ni dormimos bien, combatimos… Todos los aspectos de la guerra te hacen apreciar mejor cuán importante es la vida. A veces tienes miedo y te dan ganas de volver a casa, pero piensas en las razones por las que estás acá y sigues adelante. Esto cambia a la gente, cambia la percepción sobre la vida, el amor, los que amas.

¿Y cómo es la relación entre ustedes en el frente?

He conocido a mucha gente en Ucrania, tengo muy buenos amigos y sé cómo son y no se merecen que Putin haga toda esta basura. Este tipo está destruyendo familias, y si eso no te conmueve no eres humano. La guerra te cambia, no soy el mismo y nunca más seré el mismo. Pese a ello, creo que todo esto me ha hecho mejor persona, veo el mundo con otros ojos.

¿Le ha tocado vivir momentos difíciles?

He perdido a una mujer y dos hombres en combate, no es fácil decirles a sus familias qué fue lo que pasó, ¿sabes? Decirles que perdieron un hermano, un hijo… Y, bueno, están todas las familias que lo perdieron todo, sus casas, sus vidas. Al final todo eso te hace más sensible. Cada tanto me detengo y estallo en llanto. Antes muchas cosas no me conmovían, pero hoy veo videos y me ponen mal. Espero poder manejar todo esto.

¿Qué le dicen sus compañeros extranjeros, por qué decidieron ir a Ucrania a luchar?

Creo que cada uno tiene sus propias razones, pero cuando les preguntas "amigo, ¿qué haces acá?”, lo que sale es casi siempre lo mismo: hablan del orgullo, de la libertad, de luchar contra la tiranía y de hacer del mundo algo mejor.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante una visita a Izium.

¿Qué tan fuerte psicológicamente hay que ser para enfrentarse a la experiencia de la guerra?

En realidad no sabes cuán fuerte eres mentalmente hasta que estás acá. Hay gente que viene, ve todo explotando y prefiere irse. Y no se trata de ser cobarde, no, no. Simplemente no puedes saber cómo es esto si nunca lo viviste. He estado dentro de edificios que son bombardeados constantemente con fuego directo de tanques, donde todo tiembla y te tira al suelo, donde el techo literalmente cae sobre ti. No puedes entrenarte para eso, pero una vez que pasas semanas bajo fuego, literalmente caminando debajo de un tanque que dispara, te haces más fuerte. En Severodonetsk hubo días en que, mientras comíamos, los morteros explotaban a cien metros de nuestra posición y, bueno, no puedes parar de hacer cosas porque hay una explosión. Estás ahí, la artillería está ahí y dispara.

¿Cómo espera que termine esta guerra?

Putin acaba de anunciar que llamará a parte de su reserva, así que… mira, estuve en el sur, he estado en todos los frentes, y cuando miras hacia atrás y ves que al comienzo Putin dijo que buscaba desnazificar Ucrania… pura basura. Luego dijo que había que desmilitarizar el país y atacó toda Ucrania, incluso cerca de la frontera con Polonia. Después dijo que quería proteger a la gente de Donetsk y Lugansk y protegerlos de la Ucrania nazi y blablablá. Pura basura para justificar la invasión.

¿Y qué opina usted de todo eso?

Todos sabemos que Putin quiere el sur, que esto se trata de tomar de Ucrania lo que Rusia no tiene, el suelo fértil donde plantar cosas para luego venderlas al mundo. En vez de hacer acuerdos diplomáticos, de hacer tratados de comercio, los rusos prefieren bombardear, conquistar e invadir, como se hacía hace cientos de años. Quieren la salida al mar, quieren el sur, quieren expoliar Ucrania. Por eso tomó en 2014 Crimea, porque quiere hacer de nuevo la URSS.

Pero cómo cree usted que terminará esto.

Puede ocurrir que la OTAN eventualmente se involucrará, China dirá "apoyemos a Rusia” y ya está, entraremos en la Tercera Guerra Mundial, una guerra nuclear que no queremos enfrentar, porque eso va a destruir todo el planeta. Este tipo no es el mismo Putin de hace 15 años, que quería negociar, que iba por el mundo dando la mano. Está envejeciendo, ya lo vimos en personas como Hitler, que quieren más poder. Esto empezó en 2014, y ahora quiere tomar toda Ucrania y sabemos que después va a tomar Bielorrusia, y ya está. Si no queremos ver eso, tenemos que parar a Putin ahora.

