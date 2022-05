Slim, Carlos

El empresario mexicano Carlos Slim Helú, originario de la Ciudad de México, es una de las personas más ricas del mundo.

En los años 80 del siglo 20, Carlos Slim incursionó en la compraventa de bienes raíces. Su actividad empresarial se ha diversificado con los años. En 1997 adquirió acciones de Apple Inc., así como el proveedor estadounidense de Internet Prodigy. En 2008 compró acciones del periódico norteamericano The New York Times. Ese mismo año, Slim llegó a ser considerado el segundo hombre más rico del mundo después de Bill Gates.