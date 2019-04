Siria: Violaciones ordenadas por el Estado

Bastones, armas paralizantes, objetos duros de todo tipo: es un enorme arsenal de armas y herramientas con las que se tortura a los prisioneros en unas 30 prisiones del gobierno de Assad.

"¿Sabes lo que está pasando aquí?" ("Do You Know What Happens Here? ) es la documentación de los crímenes recientemente publicada por la ONG con sede en Washington 'Syria Justice and Accountability Centre' (SJAC). A base de entrevistas con los sobrevivientes, da una idea de los métodos de tortura que se practican en las prisiones estatales. "El uso de la violación y otras formas de violencia sexual es una práctica habitual en las cárceles", dice el resumen.

Los autores analizaron 91 entrevistas y concluyeron que "56 de ellas contenían referencias a la violencia sexual y de género, principalmente violación, otras formas de violencia sexual, tortura genital y falta de acceso a atención ginecológica en la cárcel. Estas entrevistas se centran en niños, niñas, hombres y mujeres sobrevivientes y abarcan 30 centros de detención en Siria desde 2012 hasta la actualidad.

Variantes de la violencia sexual y de género

Como prácticas habituales, la documentación menciona registros corporales degradantes, a menudo en presencia de numerosos agentes, a menudo del sexo opuesto, acompañados de insultos y toques ofensivos, amenazas de violencia sexual, tortura de los órganos sexuales, alojamiento en condiciones inhumanas, y celdas masivamente saturadas.

Según el informe, la imaginación de los torturadores no tiene límites. Un testigo informó que había sido colgada de sus pechos. Otros testigos denunciaron la violación grupal, en parte en presencia de familiares de las víctimas, sospechosos de ser miembros de la oposición política.

Los casos documentados sugieren un "patrón de violencia coordinado, generalizado y sistemático", según los autores del informe.

Sospecha de violencia sistemática

Es sorprendente en qué medida los testimonios de los testigos coinciden con los recogidos por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 454 entrevistas sobre la violencia sexual y de género en las prisiones estatales sirias, según Hannah Grigg, una de las autoras del informe de SJAC, en entrevista con DW.

Según Grigg, uno de los hallazgos más aterradores de la lectura es que la violencia se utiliza sistemáticamente. "Leer uno de estos testimonios por primera vez es terrible. Pero si lees uno tras otra, ves que las situaciones se repiten regularmente. Los prisioneros son forzados a un sistema de violencia".

El SJAC espera que los testimonios documentados puedan ayudar a identificar a los perpetradores y procesarlos legalmente. Sin embargo, hasta ahora ha resultado difícil, en gran medida porque Siria no es miembro de la Corte Penal Internacional.

Además, los intentos anteriores de apelar a la Corte fueron bloqueados en el Consejo de Seguridad. Por eso, en los últimos años, algunos países europeos han intentado procesar a los sospechosos en territorio europeo. Sin embargo, las perspectivas de llevar a los altos funcionarios sirios ante la justicia son muy limitadas.

Denuncias en Alemania

En 2017, un grupo de refugiados sirios en Alemania presentó una denuncia contra varios oficiales sirios de alto rango. En 2018, el Fiscal General alemán obtuvo una orden de detención internacional contra el jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea Siria, Jamil Hassan, por crímenes contra la humanidad.

Los antiguos empleados del servicio secreto sirio también pueden ser procesados en Alemania. A mediados de febrero, dos ex agentes del servicio secreto fueron detenidos en Renania-Palatinado y en Berlín. La Fiscalía Federal acusa a los dos sirios de 42 y 56 años de edad de crímenes contra la humanidad.

También se escuchan informes de violencia sexual por parte de otros actores políticos en Siria. Sin embargo, el SJAC no puede confirmarlos debido al alcance limitado de sus encuestas. Sin embargo, en documentales anteriores, el Centro ha informado sobre violaciones cometidas por grupos de la oposición, incluido el autoproclamado "Estado islámico". Según Hannah Grigg, el informe más reciente describe un "plano muy pequeño" de la violencia sexual en toda la zona de guerra.

